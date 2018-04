Dörfer werden zu Militärstützpunkten

Anzeige

Militante Gruppe

Myanmars Regierung weist die Vorwürfe zurück. Sie argumentiert, die Anlagen dienten der Verteidigung gegen die Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) – die militante Gruppe der Rohingya. Sie ist für mehrere Angriffe auf myanmarische Sicherheitskräfte verantwortlich. Die Angaben der Regierung und von internationalen Organisationen sind schwer zu überprüfen: Myanmar lässt Journalisten weiterhin nicht in das Konfliktgebiet. Auf den Bildern sind auch neue zivile Gebäude zu erkennen, die möglicherweise zurückkehrenden Rohingya zur Verfügung gestellt werden. Den Satellitenbildern zu urteilen, dürfte es sich dabei jedoch um streng bewachte Lager handeln.

Sorge wegen Gewalt

Die Aktivisten sind alarmiert: Infrastruktur sei in der Region zwar zwingend erforderlich, sagt Amnesty-Aktivistin Hassan. „Sie muss jedoch allen zugutekommen, unabhängig von ihrer Ethnie, und nicht das bestehende Apartheid-System gegen die Rohingya festigen.“ Auch die Vereinten Nationen können bisher nicht feststellen, dass sich die Bedingungen in Rakhine verbessert haben. „Es erscheint so, als ob es nach wie vor weit verbreitete und systematische Gewalt gegen die Rohingya gibt“, sagt der stellvertretende UN-Generalsekretär für Menschenrechte, Andrew Gilmour.

„Die Art der Gewalt hat sich verändert vom rasenden Blutvergießen und den Massenvergewaltigungen des vergangenen Jahres zu einer Terrorkampagne von geringerer Intensität und des erzwungenen Hungerns.“ Ziel sei offensichtlich, dass die verbleibenden Rohingya nach Bangladesch getrieben werden. Seine Schlussfolgerung ist daher klar: „Die ethnischen Säuberungen gehen weiter.“

