Dreyer: Dürfen nie vergessen

Die Erinnerung an die Flugtag-Katastrophe von Ramstein muss nach Ansicht der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD/Bild) wachgehalten werden. „Wir dürfen und werden dieses Unglück nie vergessen“, sagte sie bei einer Gedenkveranstaltung im Mainzer Landtag für das Unglück vor rund 30 Jahren. Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) sagte, einige Angehörige klagten bis heute, nicht mit dem Unglück abschließen zu können, weil niemand die Verantwortung übernommen habe. In Richtung der in den Landtag eingeladenen Betroffenen des Unglücks sagte er: „Ich möchte mich bei Ihnen in aller Form dafür entschuldigen, wie die Politik mit der Verantwortlichkeit für dieses schreckliche Ereignis umgegangen ist.“

Stelle eines Beauftragten

Das Land Rheinland-Pfalz schafft einen Opferbeauftragten für Betroffene größerer Unglücke, kündigte Dreyer an. Mit der Aufgabe werde der Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz, Detlef Placzek, betraut. Zuletzt habe unter anderem auch die Arbeit von Kurt Beck (SPD) als Opferbeauftragter der Bundesregierung nach dem Berliner Terroranschlag gezeigt, dass es eine zentrale Anlaufstelle für Betroffene brauche, um Ansprüche geltend zu machen.

Im Mai hatte der CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf die Einrichtung eines Opferschutzbeauftragten als Ansprechpartner für Menschen in Not – etwa nach Terroranschlägen – vorgeschlagen. SPD und Grüne hatten sich dafür offen gezeigt. dpa (Bild: dpa)

