„Drohungen dürfen nicht als Kavaliersdelikt gelten“

Herr Reinemann, kann ein Klima des Hasses im Netz einen Täter dazu anstiften, einen politisch motivierten Mord zu begehen?

Carsten Reinemann: Seit längerer Zeit gibt es Forschung zu dieser Thematik. Hierbei muss man sagen, dass ein Motiv für eine Einzelperson – also den einzelnen Täter – nur aus Ermittlungsakten hervorgeht. Was man aber weiß, ist, dass es einen Zusammenhang zwischen medialer Stimmung, öffentlicher Stimmung und der Entwicklung von ausländerfeindlichen Anschlägen gibt. Ein Beispiel sind die fremdenfeindlichen Anschläge in den neunziger Jahren in Deutschland.

Kein neues Phänomen also?

Reinemann: Nein, auf keinen Fall. Nehmen wir als Beispiel aus München den Fall Kurt Eisner, ein Politiker, dessen Ermordung im Jahr 1919 Hasskampagnen und öffentliche Stimmungsmache gegen ihn vorangingen.

Wodurch zeichnen sich Szenen aus, in denen so viel Hass wie beim aktuellen Fall Walter Lübcke, entsteht?

Reinemann: Man beobachtet zwei Phänomene. Erstens, dass dort Täter sind, die sich in einem gewissen Umfeld bewegen – ein Umfeld, in dem Hass und Drohungen explizit gemacht werden. Nämlich nach dem Motto „man müsste mal handeln, man darf nicht immer nur reden“. Und es sind Bereiche, in denen in der breiten Öffentlichkeit Politiker oder Personen des öffentlichen Lebens quasi zum „Abschuss freigegeben“ werden, weil die Kritik an ihnen dort überschreitet, was in einem vernünftigen demokratischen Diskurs möglich ist.

Inwiefern befördert die Anonymität im Netz solche Problematiken?

Reinemann: Die Sichtweise hat sich hier verändert. Früher dachte man: „Das ist alles so anonym, deswegen trauen die Leute sich das.“ Ich glaube, über den Punkt sind wir hinaus. Gerade in sozialen Netzwerken, wo es nicht nur öffentliche, sondern auch geschlossene Gruppen gibt, in denen Diskussionen ganz anders geführt werden. Man hat zum Beispiel in jüngerer Vergangenheit gesehen, wie in geschlossenen WhatsApp-Chats eigentlich debattiert wird.

Das Entscheidende ist dort nicht mehr das Internet an sich, sondern dass man für extreme Positionen dort auch Beifall bekommen kann. Und deswegen fällt dann auch die Hemmschwelle, diese Gedanken tatsächlich in die Tat umzusetzen. Hier kommt eine Radikalisierungsspirale in Gang. Sie entsteht, wenn sich Gleichgesinnte in geschlossenen Orten austauschen. Auch spielen gruppendynamische Prozesse mit hinein. Viele denken dann: „Um in der Gruppe etwas zu zählen, muss ich noch einen draufsetzen.“

Das kann zu einer Radikalisierung innerhalb einer ohnehin schon extremen Gruppe führen. Eine Gruppe, die vorher vielleicht noch keine Gewalttaten umgesetzt hat, sondern „nur“ darüber spekuliert hat.

Was kann man Hass im Netz entgegensetzen?

Reinemann: Man muss erstens beim Angebot ansetzen. Man muss Internetkonzerne anhalten, entsprechend aktiv zu sein. Ein großes Problem ist hier die Fülle des Materials, welches im Netz anfällt. Deswegen muss man auch auf der Seite der Nutzer ansetzen.

Gerade Kinder und Jugendliche, die im Netz auf extremistische Inhalte stoßen, müssen lernen, diese Inhalte zu vermeiden oder mit ihnen korrekt umzugehen. Stichwort Medienkompetenz. Auch müssen alle demokratisch gesinnten Kräfte sich deutlich positionieren. Hass im Netz und Drohungen dürfen nicht als Kavaliersdelikt gelten und müssen ernstgenommen werden.

Das Interview wurde telefonisch geführt und Carsten Reinemann vor Abdruck zur Autorisierung vorgelegt.

