Egal wie – London will die Europäische Union verlassen

Der britische Regierungschef Boris Johnson verliert an Rückhalt, scheitert mit dem Antrag auf Neuwahl – und findet immer wieder Wege, um seinen Kurs beizubehalten und das Vereinigte Königreich aus der EU zu führen.

Boris Johnson war noch ein Kind, gerade einmal fünf Jahre alt, als Kenneth Clarke zum ersten Mal ins britische Parlament gewählt wurde. Während er noch davon träumte, einmal König der Welt zu werden, saß Clarke bereits als konservativer Abgeordneter auf den abgewetzten grünen Bänken, wie sie heute noch im Unterhaus zu finden sind, und stritt als Mitglied im Kabinett mit Politgrößen wie Margaret Thatcher, John Major oder David Cameron.

Am Dienstagabend hat Boris Johnson, nun 55 Jahre alt und Premierminister, Ken Clarke, mittlerweile 79 Jahre alt und Alterspräsident des Parlaments, aus der konservativen Fraktion geworfen. Überrascht schien dieser nicht, aber doch tief getroffen, beinahe bestürzt.

Er erkenne seine Partei nicht wieder, sagte er nach diesem historischen Tag, nach diesen dramatischen Szenen in Westminster. Es handele sich vielmehr um eine „umetikettierte Brexit-Partei“. Mit Clarke wurden 20 weitere Abgeordnete ausgeschlossen, darunter Schwergewichte wie Nicholas Soames, der Enkel von Johnsons Vorbild Winston Churchill, sowie Philip Hammond, ehemaliger Schatzkanzler und Außenminister, oder Rory Stewart, früherer Entwicklungshilfeminister. Stewart hat nach eigener Aussage per Textnachricht von seinem konservativen Karriere-Aus erfahren.

Bestrafung der Rebellen

Johnson hatte im Vorfeld angekündigt, all jene Rebellen abstrafen zu wollen, die sich gegen ihn stellten. Am Dienstag schon paktierten 21 Parlamentarier mit der Opposition und entrissen Johnson die Kontrolle, um einen Brexit ohne Abkommen am 31. Oktober zu verhindern. Am Mittwoch wurde das Gesetz gegen einen Ausstieg ohne Abkommen vom Unterhaus angenommen. Es ist eine bittere Niederlage für die Regierung. Das Gesetz würde den Handlungsspielraum des Premierministers erheblich einschränken. Dieser will das Land Ende Oktober aus der EU führen. Schafft es der Entwurf noch im Eiltempo durch das Oberhaus, wäre Johnson gezwungen, in Brüssel eine Verlängerung der Scheidungsfrist zu beantragen.

Bilder, wie der europaskeptische Hardliner bei der EU um eine Verzögerung bittet, versucht der Premierminister auf jeden Fall zu vermeiden. Nigel Farage, der rechtspopulistische Chef der Brexit-Partei, kreist bereits wie ein Geier über den konservativen Wählern, die unbedingt ohne Austrittsvertrag aus der Staatengemeinschaft ausscheiden wollen.

Auch wenn Johnson noch am späten Dienstagabend nach der Verkündung des Abstimmungsergebnisses wie ein trotziger Teenager an das Rednerpult des Unterhauses trat, mit der Faust auf den Tisch haute und rief: „Ich will keine Neuwahlen, die Öffentlichkeit will keine Neuwahlen“ – der Premier möchte nichts anderes. Immerhin: Es sei „der einzige Weg, diese Sache zu lösen“, meinte er. Am Mittwochabend scheiterte er allerdings mit seinem Antrag auf Neuwahlen im Unterhaus.

Die Mutter aller Parlamente bewies in den vergangenen Tagen ihre Lebendigkeit wie auch ihren Sinn für Theatralik. Die Abgeordneten johlten und grölten. Und sie zeigten, dass diese Institution eben doch nicht abgeschrieben ist, nachdem Johnson ihnen in einem beispiellosen Schachzug eine Zwangspause verordnet hatte. Vielmehr hat sich das Parlament zumindest vorübergehend die Macht zurückgeholt, die Kraftprobe vorerst gewonnen.

Aus Protest gegen dessen Brexit-Kurs hatte am Dienstag mit Phillip Lee bereits ein Abgeordneter demonstrativ die Seiten gewechselt und bei den Liberaldemokraten Platz genommen. Johnson steht jetzt unter massivem Druck. Würde er zurücktreten, wenn das Königreich am 1. November noch immer Mitglied in der Staatengemeinschaft wäre? Und was macht er jetzt, nachdem es ihm vorerst nicht gelungen ist, Neuwahlen durchsetzen? Er hatte den 15. Oktober als Termin angestrebt, sollte das „Kapitulationsgesetz“, wie Johnson das Gesetz gegen einen Austritt ohne Abkommen nannte, durchgehen. Es würde die Position Großbritanniens in den Verhandlungen mit der EU schwächen, schimpfte er.

Terminverschiebung befürchtet

Aber wird noch verhandelt? Am 17. Oktober beginnt der EU-Gipfel, bei dem Johnson eigentlich ein neues Abkommen vereinbaren wollte – ohne den umstrittenen Backstop, der sich mittlerweile zur Glaubensfrage entwickelt hat. In Brüssel pochen sie zwar auf die Garantieklausel für eine offene Grenze auf der irischen Insel, doch Johnson zeigt sich unbeirrt, besteht darauf, dass statt dem Backstop „alternative Regelungen“ zum Einsatz kommen könnten. Konkrete Details ließ er offen.

Um einen vorgezogenen Urnengang herbeizuführen, bräuchte die Regierung jedoch eine Zweidrittelmehrheit. Und damit die Hilfe der oppositionellen Labour. Damit schlug die Stunde von Oppositionschef Jeremy Corbyn. Seit Monaten fordert er Neuwahlen, aber in allen Umfragen führt Johnson deutlich. Der Altlinke Corbyn dagegen schreckt viele Wähler ab. Man werde nicht auf die Tricks von Johnson hereinfallen, beteuerte Corbyn am Mittwoch. Er werde keine Neuwahl unterstützen, bis klar sei, dass die Gefahr eines Brexit ohne Abkommen gebannt sei. Die Opposition fürchtete, dass Johnson den Wahltermin nachträglich in den November verschiebt, um noch einen Brexit ohne Abkommen zu erreichen.

Problem verlagert

Ob wirklich ein „brillanter Plan“ hinter Johnsons Vorgehen steckt, wird sich erst noch zeigen. „Die Chancen, dass es zu einem ungeordneten Brexit kommt, stehen noch immer bei 50/50“, sagt Jonathan Portes, Wirtschaftsprofessor am Londoner King’s College. Denn das geplante Gesetz verzögere nur das Problem. Zudem muss Johnson erst einmal in Brüssel den Aufschub der Ausstiegsfrist beantragen, die EU ihn dann genehmigen. Wenn nichts passiert, verlassen die Briten am 31. Oktober – oder zu einem späteren Zeitpunkt – ohne Abkommen die EU. Die beiden einzigen Alternativen: Das Parlament in London findet eine Mehrheit für einen Vertrag. Oder es bläst den Austritt ab – was fast ausgeschlossen ist. Alles deutet dagegen darauf hin, dass die Briten von einer Regierung geführt werden, die auf den Brexit ohne Abkommen setzt.

