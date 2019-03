Ehemaliger Werft-Vorstand weist Vorwürfe zurück

Die im Zusammenhang mit der „Gorch Fock“-Sanierung entlassenen Vorstände der Elsflether Werft AG haben Vorwürfe der persönlichen Bereicherung zurückgewiesen. „Es ging bei allen Aktivitäten, die stattgefunden haben, immer darum, der Werft zu helfen, und nicht, uns persönlich zu bereichern“, sagte Marcus Reinberg der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Gegen ihn und seinen damaligen Vorstandskollegen laufen bei der Staatsanwaltschaft Osnabrück Ermittlungen wegen des Verdachts der Untreue.

Alle Firmen, die im Umfeld der Werft gegründet worden seien, hätten eine Aufgabe, ein Konzept, ein strategisches Ziel gehabt, legte Reinberg seine Position dar. „Gelder, die investiert worden sind, sollten immer der Werft zugutekommen“, betonte der Jurist, der mit seinem Vorstandskollegen Klaus Wiechmann Ende Januar abgelöst wurde.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hatte vor drei Wochen beiden Ex-Vorständen vorgeworfen, Millionen von der niedersächsischen Werft in ein Geflecht mit Tochter- und Unterfirmen geleitet zu haben. Zu diesem Schluss kam auch die am 30. Januar eingesetzte neue Werftleitung, die als Konsequenz einer Betriebsprüfung am 20. Februar einen Insolvenzantrag in Eigenverwaltung stellte.

„Der alte Werft-Vorstand hat viele Millionen Euro für Zwecke gezahlt, deren Hintergrund aufgeklärt werden muss. Das hat die Zahlungsfähigkeit der Werft massiv gefährdet“, sagte der vom Amtsgericht Nordenham in Niedersachsen bestellte Sachwalter Per Hendrik Heerma der dpa. „Die InterMARtec stand an der Spitze eines unübersichtlichen Firmengeflechts, das es nun zu durchleuchten gilt.“

Die InterMARtec GmbH gehörte Reinberg und Wiechmann je zur Hälfte. „Nicht ein Euro ist von der InterMARtec auf unsere Konten gegangen“, versicherte Reinberg. Über die InterMARtec sollen auch Gelder für Goldschürfrechte in der Mongolei geflossen sein. Dies sei eine unternehmerische Entscheidung zum Teil mit strategischer Komponente gewesen, sagte Reinberg. Ein „mystisches Versanden von Geldern“, wie berichtet, habe es nicht gegeben. dpa

