„Eher wie eine banale Erkältung“

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Hendrik Streeck, Professor für Virologie an der Uni-Klinik Bonn, warnt jedoch vor Panik.

Herr Streeck, wurde das Coronavirus bislang unterschätzt?

Hendrik Streeck: Nein. Wir haben sehr viel Erfahrung mit Coronaviren. Das ist eine Viren-Familie, die jeden Winter für grippale Infekte sorgt. Die Todeszahlrate bei der aktuellen Infektion ist allerdings sehr gering.

Was ist das Besondere an dem neuen Virus?

Streeck: Das Besondere ist, dass wir es vorher nicht kannten und dass es vor relativ kurzer Zeit vom Tier auf Menschen übergegangen sein muss. Letzteres kommt immer mal wieder vor. Aber bei den anderen Virusausbrüchen waren die Todeszahlen deutlich höher. Die meisten Menschen, die jetzt mit dem Coronavirus infiziert sind, haben sehr milde Erkrankungssymptome. Nur wenige haben schwere Erkrankungen und nur zwei Prozent versterben. Das sind meistens Menschen mit schweren Vorerkrankungen. Zum Vergleich: Ein anderes Coronavirus ist das Sars-Virus, das kurz nach der Jahrtausendwende auftrat. Daran starb damals jeder Zehnte, der sich damit infiziert hatte. Bei der Vogelgrippe 1997 war es sogar jeder Zweite.

Was bedeutet die WHO-Entscheidung für Deutschland?

Streeck: Eigentlich erst mal nichts. Signalisiert wird damit nur, dass es eine größere Wachsamkeit geben sollte.

Italien hat schon den nationalen Notstand ausgerufen, nachdem dort lediglich zwei Fälle bestätigt wurden...

Streeck: Deutschland reagiert bislang genau richtig. Wir haben keinen nationalen Notstand. Wenn man sich die bis dato sechs Fälle bei uns anschaut, dann sind das Krankheitsverläufe, die eher an eine banale Erkältung erinnern.

Rechnen sie hier bald mit einem wirksamen Impfstoff?

Streeck: Es kann relativ schnell gehen, einen Impfstoff zu entwickeln. Aber bis er wirklich zur Verfügung steht, vergeht mindestens ein Jahr. Denn er muss erst einmal bei Tieren und später bei gesunden Menschen getestet werden. So sind die Vorschriften. Man muss deshalb aber nicht in Panik verfallen. Denn wie gesagt, die allermeisten Krankheitsverläufe sind eher harmlos. Ich halte die Debatte über das Virus deshalb auch zum Teil für übertrieben. Wir werden immer wieder neue grippale Infekte entdecken. Das liegt in der Natur der Sache.

