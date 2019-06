„Ehrlich und nicht korrupt“ gegen Erdogan

Oppositionspolitiker Ekrem Imamoglu verbreitet in Istanbul Hoffnung und Mut. Viele Menschen sind sich sicher: Nur er kann Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan die Stirn bieten – und vor allem dafür sorgen, dass das Land einer drohenden Diktatur entkommt.

Als die Frauen die Stofftaschen herausholen, geht eine Welle der Euphorie durch den Ulus Pazar. Unter der weißen Plane, die sich über den gesamten Basar im Istanbuler Stadtteil Ortaköy erstreckt, fangen die Menschen plötzlich an zu strahlen. Dankend nehmen sie die Taschen entgegen, machen Bilder, unterhalten sich, wirken voller Hoffnung. „Hersey cok güzel olacak“ steht auf ihnen in roter Schrift. „Alles wird sehr schön“. Und die Menschen wiederholen: „Hersey cok güzel olacak.“ Der Slogan Ekrem Imamoglus von der sozialdemokratischen Partei CHP wird innerhalb weniger Minuten allgegenwärtig. Während an einem Ende des Basars dünne Fladenbrote ausgerollt werden, Männer an ihren Ständen Tupperware, Blumen oder Sommerkleider verkaufen, wird eine Tasche nach der anderen weitergereicht.

Aufbruchsstimmung in der Stadt

Mal legen die Frauen, die ehrenamtlich für die türkische Oppositionspartei arbeiten, sie wortlos auf die Stände, mal flehen Käufer sie regelrecht an, eine zu bekommen. „Alles wird sehr schön“, ruft wiederholt eine Bürgerin und erhält prompt eine Antwort, die die Stimmung zu kippen droht: „Wieso sagst du das? Hat Imamoglu dir deinen Magen gefüllt, du hungriger Hund. Was hat er für dich, für euch getan?“, sagt ein Standbetreuer aggressiv. Und die Frau? Lacht auf und läuft weiter.

Es sind solche und so ähnliche Momente, die in Istanbul in den vergangenen Wochen eine Aufbruchsstimmung auslösten. Imamoglu, der als Politiker die mehr als 25 Jahre lange Herrschaft von islamisch-konservativen Bürgermeistern über die Stadt gebrochen hatte und damit bewies, dass auf demokratischem Weg doch ein Wandel möglich ist. Als jemand, der am 31. März zum Bürgermeister von Istanbul gewählt wurde, nach 18 Tagen sein Amt aber niederlegen musste. Wegen angeblicher Regelwidrigkeiten oder „Korruption“ und „Diebstahl“, wie es der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan der CHP vorwarf.

„Lächerlich, was in diesem Land vor sich geht“, sagt Mertkan Güngör, Manager bei einer Logistikfirma in Istanbul. Der 40-Jährige erinnert sich, was damals in ihm vorging, als er zum ersten Mal von der Annullierung der Wahl hörte. Tiefe Enttäuschung gemischt mit großer Wut. „Aber ich bin nicht dumm, und die Bürger sind es auch nicht“, sagt er. „Sie merken mehr als jemals zuvor, dass gelogen wird, wo immer es möglich ist.“ Aus diesem Grund und weil viele mit der Gesamtsituation nicht zufrieden seien – sei es die Wirtschaftskrise oder die Außenpolitik – würden sich viele trauen, ihre Meinung auf offener Straße kundzugeben. Auch Özgün Arslan Algin, eine 36-jährige Englischlehrerin in Istanbul, sieht es ähnlich: „Viele sagen ganz mutig, dass sie AKP nicht mehr wählen werden. Weil sie einfach nicht mehr an die Versprechungen der Partei glauben.“

Dazu führten auch jüngste Ereignisse wie die Erklärung von Ali Ihsan Yavuz, Vizechef von Erdogans Regierungspartei AKP. Vor der Wahl beruhigte er die Wähler mit den Worten, dass die Türkei das „sicherste Wahlsystem der Welt“ habe. Nach dem 31. März, und damit der Niederlage des AKP-Kandidaten Binali Yildirim, klagte Yavuz plötzlich: Die Mitglieder der Hohen Wahlkommission werden „als schwarzer Fleck“ in die Geschichte der Demokratie eingehen. Oder die Rede von Yildirim in Diyarbakir, einer Großstadt im Osten der Türkei. Er zähle auf die Stimmen der Bürger aus Kurdistan, sagte er. Das Problem ist nur, dass es zwar kurdische Bürger gibt, aber kein Gebiet namens Kurdistan in der Türkei. So oder so: Die AKP wird bei der kommenden Bürgermeisterwahl nicht auf die Stimmen der kurdischen Wähler in Istanbul hoffen dürfen. Bei der Kommunalwahl im März stimmten laut dem Umfrageinstitut Konda rund 80 Prozent der Wähler der pro-kurdischen Partei HDP für Imamoglu. Und auch jetzt hat der ehemalige HDP-Vorsitzende Selahattin Demirtas zur Unterstützung des Oppositionskandidaten aufgerufen: „Wir glauben, dass es heute notwendig ist, den Diskurs von Herrn Imamoglu zu unterstützen“, schrieb er auf Twitter. Der Politiker, der seit November 2016 unter anderem wegen Verdacht auf Terrorpropaganda in U-Haft sitzt, ergänzte: „Das ist längst keine Wahl mehr, bei der man noch eine Wahl hat.“

Armut als großes Problem

Zurück zu den Kandidaten. Binali Yildirim, 63 Jahre alt, ehemaliger Ministerpräsident und treuer Gefolgsmann des Staatschefs. Vergangenes Jahr warb er für die Einführung des Präsidialsystems und damit für die Abschaffung seines eigenen Amtes. Er machte damals Platz für Erdogan, und nun macht Erdogan Platz für ihn: Im aktuellen Wahlkampf ist der Regierungschef alles andere als präsent. „Er schiebt strategisch die ganze Verantwortung auf Yildirim. Und damit auch den möglichen Verlust der zweiten Wahl“, sagt Türkei-Experte Burak Copur, Professor an der privaten Hochschule IUBH in Dortmund. Ekrem Imamoglu verkörpere dagegen einen „Anti-Erdogan“, jemanden, der „ehrlich und nicht korrupt ist“.

Seine Anhänger gehen sogar noch weiter und sehen in dem 49-jährigen gläubigen Politiker einen türkischen Obama. Volksnah und bodenständig. Im Gegensatz zu dem CHP-Vorsitzenden Kemal Kilicdaroglu gibt es in seinem Wahlkampf keine Schärfe gegenüber der AKP. Stattdessen hält er sich eng an Bedürfnisse der Bürger. Er spricht von mindestens 150 neuen Kindergärten, dem verstärkten Einsatz von Frauen in Führungspositionen und von Brot, Milch und Wasser, die kostenlos an Menschen verteilt werden sollen, die unter der Armutsgrenze leben. Denn: „Istanbuls größtes Problem ist die Armut“, ist sich Imamoglu sicher. „Mit Imamoglu wurde die Angstmauer überwunden, und ein Klima des Selbstbewusstseins ist entstanden“, erklärt Politikwissenschaftler Copur. Weil die Menschen begreifen würden, dass ein Istanbul, eine Türkei ohne Erdogan möglich ist, verbreiten sich Mut und Hoffnung. Videos, in denen zum Beispiel Frauen mit Kopftüchern offen sagen, dass sie Imamoglu aus den unterschiedlichsten Gründen wählen werden, werden in den sozialen Medien wie ein Lauffeuer verbreitet.

Doch bei der Wahl am Sonntag gehe es nach Copur schon längst nicht mehr darum, wer gewinnen und wer verlieren wird. „Die Türkei steht vor der Frage, sich weiterhin für oder gegen eine Diktatur zu entscheiden. Die Istanbuler Wahl ist damit insgeheim auch ein zweites Referendum über das autokratische Präsidialsystem Erdogans.“ Trotz allem Optimismus müsse man sich die politische Realität vor Augen halten: „Erdogan ist unberechenbar und wird alles daran setzen, die Wahl für die AKP zu entscheiden.“ Unter demokratischen Umständen, betont Copur, müsste Imamoglu erneut siegen. „Aber selbst dann: Per Dekret werden neuerdings die Ein- und Ausgaben aller Städte von Erdogans Schwiegersohn Berat Albayrak, sprich Erdogan selbst, kontrolliert.“

Der Präsident werde versuchen, Imamoglu als Oberbürgermeister Steine in den Weg zu legen und ihm so wenig politischen Spielraum wie möglich zu geben – oder ihn sogar abzusetzen. „Ein Sieg Imamoglus wäre sicherlich ein Etappensieg für die Opposition. Man sollte sich aber keine Illusionen machen: Erdogan wird weiterhin den Ton angeben.“

