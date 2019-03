Eigenwilliger Diktator von Putins Gnaden

Er liebt Gewalt und Stars, regiert mit Handy und Pistole: der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow. Der Kreml erlaubt ihm viel. Umbrüche in Moskau könnten jedoch hohe Wellen schlagen – bis nach Deutschland.

Im Achmat Fight Club in Grosny hält einer der meistgefürchteten Politiker Russlands Hof. Ramsan Kadyrow, 42 Jahre alt und Oberhaupt der Teilrepublik Tschetschenien, thront auf dem Ehrenplatz. Von dort hat er den besten Blick auf seine Kämpfer im Oktogon genannten Käfig unter ihm. Die Muskelmänner messen sich in Mixed Martial Arts, einem Kampfsport mit Vollkontakt: Schlagen, Treten, Würgen – bei den Zweikämpfen ist alles erlaubt. In den Pausen wischt ein Helfer ungerührt Blut von der weißen Matte.

Mixed Martial Arts ist in Russland und besonders im Nordkaukasus sehr populär. Eine Band spielt bei dieser Veranstaltung im Herbst 2018 Rockmusik. Für Sicherheit sorgen harte Jungs, breit wie Schränke. Trotz Smoking bemühen sie sich vergeblich um ein ehrbares Aussehen. Junge Frauen mit Kopftuch servieren Tee, Wasser, Brause. Härteres gibt es unter Kadyrow nicht offen zu trinken. In der Hauptstadt Grosny geht es fromm islamisch zu.

Russlands offene Wunde

Das winzige Tschetschenien ist seit mehr als 200 Jahren eine offene Wunde in Russland. Welche Gefahr geht von hier für die Zukunft des Riesenlandes aus? Das Zarenreich unterwarf die Tschetschenen im 19. Jahrhundert, Sowjetdiktator Josef Stalin ließ das Volk 1944 nach Zentralasien deportieren. Im ersten Tschetschenien-Krieg 1994 bis 1996 erkämpfte die Republik eine wackelige Unabhängigkeit von Moskau. In einem zweiten Krieg 1999 bis 2009 holte sich Kremlchef Wladimir Putin die Rebellenregion zurück – mit Hilfe der Kadyrows.

Nicht Russen, sondern Tschetschenen sollten den islamistischen Untergrund dort befrieden. Die Familien von Rebellen wurden erpresst, ihre Häuser abgefackelt, bis die Männer im Versteck aufgaben. Erst trat Vater Achmat, ein islamischer Geistlicher, im Jahr 2000 an die Spitze. Nach dessen gewaltsamem Tod kam Ramsan an die Reihe. Er war immer nur Sohn, Guerillakämpfer und Leibwächter seines Vaters gewesen. Seit 2007 ist er Oberhaupt der Republik mit 1,4 Millionen Einwohnern.

Sein Verhältnis zu Putin bezeichnet Kadyrow so: „Ich bin ein Soldat Putins“. Mit Billigung des Kremls hat er eine persönliche Diktatur errichtet. Der Auftrag: Ruhe in Tschetschenien um jeden Preis. Um Menschenrechte steht es noch schlechter als im übrigen Russland. Wenn Kadyrow sich oder Putin angegriffen fühlt, kann das für die Betroffenen tödlich enden. Beim Mord an der Journalistin Anna Politkowskaja 2006 in Moskau führte die Spur in seinen Polizeiapparat, ebenso bei den tödlichen Schüssen auf Kremlgegner Boris Nemzow im Jahr 2015.

Russisches Recht gilt in Tschetschenien wenig. Islamisches Recht und tschetschenische Tradition in Kadyrows Auslegung gehen vor. „Teile der Scharia sind Rechtswirklichkeit“, bestätigt Kaukasus-Experte Uwe Halbach (linkes Bild) von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin. Es entstand eine Art islamisches Kalifat auf russischem Boden – dazu schwer bewaffnet. 20 000 bis 30 000 Bewaffnete zählen zwar offiziell zur russischen Polizei und zur Nationalgarde. Doch ihre Loyalität gilt Kadyrow.

Für Moskau zählt, dass die Lage besser ist als früher, selbst wenn sie nicht gut ist. 100 Tote sind besser 1000 Tote – so pragmatisch denkt Russland. Kadyrow habe das Land in eine Phase geführt, die man zwar nicht Frieden, aber „Abwesenheit von Krieg“ nennen könne, sagt auch der Tschetschenien-Forscher Christian Osthold (Bild). Nach Chaos und Gewalt zweier Kriege erscheine dies vielen Tschetschenen als bessere Alternative, erläutert er. „Doch man darf vermuten, dass das gegenwärtige System irgendwann kollabiert.“ Tschetschenien habe so viel Gewalt erfahren, dass der nächste Konflikt als sicher scheint. Dabei kann Deutschland und den anderen EU-Staaten nicht egal sein, wie brutal Kadyrow herrscht. „Er lässt seine Gegner auch im Ausland verfolgen“, warnt Halbach. Die meisten russischen Staatsbürger, die Asyl in Deutschland suchen, stammen aus Tschetschenien. Die Sicherheitsbehörden beobachten mit Sorge, wer sich hier mischt: Kadyrow-Gegner, verfolgte Islamisten, regimetreue Agenten und Kriminelle. Auch die Szene der radikalislamischen Salafisten in Deutschland wird verstärkt von Tschetschenen dominiert.

Sieger werden umarmt

Seinen Auftritt im Fight Club hat Kadyrow machtbewusst inszeniert. Neben Kadyrow sitzen bleiben darf an diesem Abend nur Ex-Boxweltmeister Floyd Mayweather aus den USA. Kadyrow schmückt sich gern mit prominenten Sport- und Showgrößen aus dem Ausland. Die Schauspieler Hilary Swank (44) und Jean-Claude van Damme (58) gastierten gegen Gage schon 2011 in Grosny. Während im Oktogon gekämpft wird, spielt Kadyrow mit dem Handy. Auf einmal springt er auf und rennt in den Käfig. Da hat der tschetschenische Kämpfer Beslan Uschukow einen Brasilianer schon nach 45 Sekunden ausgeknockt. Der Diktator jubelt. Er umarmt seine Sieger. „Wir wünschen dir, dass du immer an der Spitze der Republik Tschetschenien bleibst“, schreit der Kämpfer Dschihad Junussow nach seinem Sieg ins Mikrofon. „Wir sind mit dir bis zum Ende! Allahu akbar!“

Gewalt gilt als Kern von Kadyrows Herrschaft. Seine Leute überziehen das Land mit Verschleppungen und Folter. In diesem Januar schlugen Menschenrechtler Alarm: Es wurden schwule Männer festgenommen, gequält oder sogar ermordet – wie 2017 schon einmal. Die tschetschenische Gesellschaft ist archaisch. Älteste regeln die Angelegenheiten der Familien und der Tajp genannten Clans. Für einen Ältesten ist Kadyrow zu jung, aber er ist seit Jahren ein Meister der Clan-Politik. Schlüsselpositionen hat er mit Vettern und Onkeln besetzt oder mit früheren Schulkameraden.

Sauber ist Grosny und verglichen mit anderen russischen Städten auch sicher. „Hier wird nicht geklaut“, sagt der Manager eines städtischen Betriebs bei einem Kaffee im Luxushotel „Grozny City“. Unter Kadyrow sei es nicht demokratisch, „aber die Sicherheit ist den Leuten teuer“. Auch die Islamisierung stört ihn nicht. Neben der neuen Achmat-Kadyrow-Moschee – der größten im Nordkaukasus – liegt die Islamische Universität mit 700 Studenten. Experte Osthold spricht von einem Paradox: Kadyrow nähere sich dem Salafismus an, den er bekämpfen wolle. „Es gibt heute mehr Moscheen im ganzen Land als jemals zuvor, immer mehr Frauen tragen den Hidschab.“

Ohne Kopftuch kommen Frauen in kein öffentliches Gebäude hinein. Früher galt die Republik Tatarstan als Sprachrohr der russischen Muslime. Nun hat sich Kadyrow zum Wortführer der Muslime aufgeschwungen. Als die muslimische Minderheit der Rohingya in Myanmar verfolgt wurde, legte er sich 2017 mit Kreml und Außenministerium an. „Verflucht seien die Teufel, die Frauen und Kinder töten“, sagte Kadyrow. „Wenn Russland die Teufel unterstützt, die solche Verbrechen begehen, dann bin ich gegen die russische Haltung.“

Kadyrows starke Stellung passt nicht jedem in Moskau. Alles hängt an der Achse Putin – Kadyrow. Doch was wird mit Putin nach 2024? Der Kreml könnte Kadyrow fallen lassen, wenn der islamistische Untergrund wieder auflebt, sagt SWP-Experte Halbach. Vergangenes Jahr griffen IS-Kämpfer eine orthodoxe Kirche in Grosny an. Auch Christian Osthold sieht die Diktatur auf ein Ende mit Schrecken zusteuern. Ein Funke reiche aus: Russland, wenn es Kadyrow fallen lässt; die tschetschenische Führung, wenn sie sich von Moskau befreien will; die Bevölkerung, wenn sie mit Gewalt gegen ihre Führung vorgeht.

