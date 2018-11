Man spürt es, er sagt es nicht nur so: „Ich bin aufgeregt“, gesteht Eckart Köhne, Direktor des Badischen Landesmuseums Karlsruhe. Denn was in diesem Augenblick passiert, ist für ihn „ein großer Moment“: „Für mich, für uns wird hier ein Traum wahr“, spricht er für das ganze Team.

Mit diesem hat er „etwas Einzigartiges“ realisiert, wie er hervorhebt. Seit über 30 Jahren gab es in Deutschland keine Ausstellung mehr über das mykenische Griechenland. Er realisierte nun die, wie Köhne betont, „weltweit größte kulturhistorische Ausstellung“ über diese antike Hochkultur. Sie umfasst auf 1000 Quadratmetern 430 Exponate, davon 412 direkt aus Griechenland, die bisher noch nie außerhalb des Landes, teilweise noch nicht einmal dort ausgestellt worden sind. Sie wurden bei 24 griechischen Museen und 14 Altertümerverwaltungen von Athen bis Volos eingesammelt und – unter großen Sicherheitsvorkehrungen – nach Karlsruhe gebracht.

Köhne, zuvor am Historischen Museum der Pfalz in Speyer tätig, kam 2014 als Direktor nach Karlsruhe und ist auch Präsident des Deutschen Museumsbundes. Kurz nach Amtsantritt hat er zwei aus illegalen Grabungen stammende, in den 1970er Jahren angekaufte Kykladen-Artefakte an Athen zurückgegeben.

1,38 Millionen Euro Kosten

Daraus entstand eine enge Zusammenarbeit, ja Freundschaft. Daher unterstützte das griechische Ministerium für Kultur und Sport die Ausstellung in Karlsruhe. Auf beiden Seiten entwickelte ein wissenschaftlicher Rat die Inhalte, das Zentrum für Altertumskunde der Universität Heidelberg wirkte als Berater mit.

„Diese Kooperation weist den Weg für zukünftige Projekte und ist ein Beispiel für gelungenen Kulturgutschutz, da wir ausschließlich Objekte aus gesicherten Grabungen im Sinne der Unesco-Konvention zeigen“, betont Köhne ausdrücklich – und ist sich darin einig mit Kostas Nikolentzos, Chef-Kurator am Archäologischen Nationalmuseum in Athen. „Es war eine mühsame, aber produktive und spannende Arbeit“, so Nikolentzos. Viele Mitarbeiter von Museen und Behörden hätten seit 2016 „ihren Alltag verlassen und sich ausschließlich mit der Vorbereitung der Ausstellung befasst.“ Man zeige auch einige aktuelle Funde aus einem erst 2015 entdeckten Schachtgrab, „die überhaupt zum ersten Mal zu sehen sind“.

Gekostet hat das Badische Landesmuseum die vierjährige Vorbereitung der Ausstellung rund 1,38 Millionen Euro. „Das ist nur möglich, weil wir als Landesmuseum grundsätzlich noch ganz gut aufgestellt sind und in den letzten Jahren Rücklagen bilden konnten“, erklärt Direktor Köhne dazu.

