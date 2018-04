Ein Grüner im schwarzen Anzug

Anzeige

Ist Dieter Salomon noch grün genug, um im linksliberalen Freiburg unangefochten erneut zum Oberbürgermeister gewählt zu werden? Der 57-Jährige hat am Sonntag fünf Gegenkandidaten.

Seine bekannte Lockerheit ist wie weggeblasen. Dabei ist das Konzerthaus seine liebste Bühne. Aber jetzt rattert Dieter Salomon hier seine Erfolgsbilanz herunter, liest Zahlen vom Blatt ab, steif und beherrscht von der Angst, einen Fehler zu machen. 30 Prozent mehr Arbeitsplätze als 2005 habe Freiburg, der höchste Zuwachs in Baden-Württemberg. Die Betreuungsplätze für unter Dreijährige hätten sich in seiner 16-jährigen Amtszeit verzehnfacht, und 300 Millionen Euro seien in die Schulsanierung geflossen. Zugleich habe er die Verschuldung halbiert, zählt der Grüne bei der offiziellen Kandidatenvorstellung für die OB-Wahl an diesem Sonntag ein wenig atemlos auf. „Freiburg geht es gut“, betont er. Die Angriffe der Konkurrenten zeigen Wirkung.

Der Amtsinhaber bewirbt sich am Sonntag um eine dritte Amtszeit. Bei seiner ersten Wahl 2002 gewann er mit 64,4 Prozent sensationell in Freiburg als erster Grüner in einer deutschen Großstadt gegen die CDU-Kandidatin Gudrun Heute-Bluhm. Die ist jetzt Hauptgeschäftsführerin des Städtetages Baden-Württemberg und Salomon seit einem Jahr ihr Präsident. Das zeigt, wie weit die Grünen im eigentlich konservativen Südwesten in die politischen Strukturen vorgedrungen sind. 2010 verzichtete die CDU in Freiburg gleich auf einen Gegenkandidaten, auch dieses Jahr fand sich in der machtverwöhnten Partei kein Bewerber. Manche CDU-Stadträte rufen gar zur Wahl des Grünen auf.