„Ein guter Tag“

Marsch: Wahrscheinlich wird der Datenschutz nie in Gänze beachtet werden. Es ist wie im Straßenverkehr: Dort halten sich auch nicht alle an die Regeln. Denn wenn sich jetzt tatsächlich jeder Verbraucher bei den Datenschutzbehörden beschweren würde, würden diese zusammenbrechen. Die Behörden sind sowieso zu schlecht ausgestattet, sie bräuchten mehr Personal. Aber das ist schon längere Zeit so, nicht erst seit der EU-Verordnung.

Viele Unternehmen beschweren sich über zu viel Bürokratie. Können Sie das nachvollziehen?

Marsch: In Teilen ja. Gerade kleinere und mittlere Unternehmen müssen relativ viel Bürokratie erledigen. Vor allem problematisch: Ermächtigungsgrundlage für Datenverarbeitung ist neben der Einwilligung des Verbrauchers nun verstärkt die Interessenabwägung. Das bedeutet, eine Datenverarbeitung ist zulässig, wenn das Interesse des Unternehmens höher liegt als das Interesse der betroffenen Person am Schutz ihrer Daten. Betriebe können natürlich schwer einschätzen, wie Datenschutzbehörden und Gerichte diese Abwägung auslegen. Man hätte schon erwarten können, dass die neue Datenschutz-Grundverordnung das eindeutiger regelt. jung (Bild: KIT)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.05.2018