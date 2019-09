„Ein hoher Ölpreis ist immer Gift“

© picture alliance / dpa

Claudia Kemfert (Bild, Jg. 1968) leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)

Sie ist Professorin für Energieökonomie und Nachhaltigkeit an der Hertie School of Governance in Berlin.

Kemfert ist Jurorin des Deutschen Umweltpreises. red