Ein Kampf der Emotionen – und Polemik

Tausende Frauen stiegen zuletzt aus der Metro-Station Cinelandia im Zentrum von Rio de Janeiro, um gemeinsam dem Rechtspopulisten Jair Bolsonaro die Stirn zu bieten. „Ele Não“ (Er nicht) hallte es zunächst in den unterirdischen Gängen der U-Bahn. Jede weitere U-Bahn wurde mit Beifall empfangen – die Menschen, die sich dem Rechtsruck in Brasilien entgegenstellen wollen, sprechen sich Mut zu.

Am Ende waren es Hunderttausende, die im Land auf die Straße gingen. Ob sie im bevölkerungsreichen Brasilien damit die Mehrheit bilden, ist eine andere Frage. Es ist auch ein Kampf zwischen den Menschen in den Straßen gegen soziale Netzwerke, denn dort erreichen die Bolsonaro-Videos Millionen Anhänger.

Spaltung der Gesellschaft

Oben an der U-Bahn-Station bildeten die Demonstranten einen Flickenteppich verschiedener Organisationen. „Bolsonaro darf das Land nicht regieren“, sagt Fernanda (18), die auf ihrem T-Shirt Anti-Bolsonaro-Aufkleber trägt. „Er hasst Frauen, Schwarze und Schwule. Er wird unsere Gesellschaft spalten.“ Dann stimmt sie in den lauten Chor ein: „Nein zum Faschismus.“ Sie singen und tanzen. Es ist eine friedliche, kreative Demonstration, die aber auch offenbart: Es fehlt dem Anti-Bolsonaro-Lager an einer übergreifenden Botschaft. Lediglich gegen einen Kandidaten zu sein, könnte zu wenig sein. Für was diese Koalition des Widerstandes stehen soll, ist dagegen unklar.

Ordnungspolitiker Bolsonaro hat sein Thema mit der Sicherheit gefunden. Und mit gezielten Provokationen treibt der Bolsonaro-Clan die Konkurrenz vor sich her. Die muss reagieren, kann aber kaum Themen setzen. Für Bolsonaros Konkurrenten, für seinen Gegenkandidaten in der Präsidentschaftswahl, Fernando Haddad, ist im Kampf der Emotionen und der Polemik kaum Platz.

