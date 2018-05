Ein Mannheimer an der Seite von Breschnew und Honecker

Anzeige

„Ich lernte dort Armut kennen“, schreibt Mies 2009 in seinen Erinnerungen, „aber auch, gegen diese zu kämpfen.“ Sein Vater ist Waldarbeiter und Kommunist. „Unsere Eltern arbeiteten hart und wurden bis zur Erschöpfung gefordert“, klagt er: „Und dennoch kamen wir aus dem Elend, in dem wir uns unverschuldet befanden, nicht heraus.“

Das hat politische Konsequenzen: Im Juni 1945 ist Mies dabei, als ein Dutzend ehemalige Verfolgte und begeisterter Nachwuchs den Ortsverein Mannheim-Schönau der seit 1933 verbotenen Kommunistischen Partei Deutschlands gründen. Und diese KPD bleibt nicht unbedeutend: Bei der Mannheimer Oberbürgermeisterwahl 1949 erhält ihr Kandidat Erwin Eckert 35 Prozent, auf der Schönau sogar um die 60.

DDR als Vorbild

Vorbild der KPD und von Mies ist die DDR. „Die Gründung der DDR war ein Fortschritt“, schreibt Mies, der 1949 vor Ort dabei ist: „Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte gab es einen Staat der Arbeiter und Bauern.“ In der SED-Parteiakademie Kleinmachnow bei Berlin wird er geschult, später studiert er am Institut für Wirtschaftsplanung in Moskau.

1951 steht er auf der Tribüne des Kreml nahe dem Diktator Stalin: „Stalin hatte Ausstrahlungskraft“, formuliert er sogar noch 2009: „Es lief mir warm und kalt über den Rücken, als er zu uns hinüberschaute.“

Mies steigt auf in der „Freien Deutschen Jugend“, die nach Vorbild der FDJ der DDR auch im Westen entsteht, und arbeitet dabei eng zusammen mit deren Chef Erich Honecker. Als FDJ und KPD in den 1950er Jahren in der Bundesrepublik verboten werden, ergeht auch gegen Mies als Spitzenfunktionär von beiden ein Haftbefehl. Jahrelang hängt dieser in jedem bundesdeutschen Polizeirevier aus, befindet sich sein Name in den damals noch üblichen dicken Fahndungsbüchern.

Jahrelang illegal

Mies ist jetzt illegal, lebt daher auch in der DDR. Selbst als seine Mutter stirbt, kann er ihr Grab auf dem Friedhof von Mannheim-Sandhofen nur heimlich besuchen. Erst Jahre später wird der Haftbefehl aufgehoben, kann Mies zurückkehren. Denn Ende der 1960er Jahre hat die Welt sich geändert. Im Zuge der Entspannungspolitik werden kommunistische Diktatoren zu Gesprächspartnern, im Inneren der Bundesrepublik weicht die vor allem von Studenten getragene Außerparlamentarische Opposition (APO) das antikommunistische Klima auf.

1968 fordern Intellektuelle wie Martin Walser die Aufhebung des KPD-Verbotes. Das geschieht zwar nicht, aber eine Neugründung unter anderem Namen wird gestattet: 50 Jahre nach Gründung der KPD entsteht 1968 die Deutsche Kommunistische Partei (DKP). Mies wird ihr Vizechef, 1973 schließlich Vorsitzender, und er bleibt es bis 1990.

Im Inland Repräsentant einer Splitterpartei, wird er im Ostblock hofiert. Bei Feiern dort steht er in einer Reihe mit Honecker und dem sowjetischen Parteichef Leonid Breschnew. Wenn diese in Bonn sind, treffen sie nicht nur die Vorsitzenden von SPD, CDU und FDP, sondern ganz offiziell auch den der DKP. Als Honecker 1987 in die Bundesrepublik reist, muss sogar Helmut Kohl beim Staatsempfang Mies die Hand schütteln. „Der Ludwigshafener grüßt den Mannheimer“, sagt der CDU-Kanzler verlegen.

Rückkehr in die Heimat

Doch die Anlehnung an die Weltfamilie des Kommunismus führt bei dessen Niedergang auch zum Aus für die DKP und ihren Vorsitzenden. Wenige Wochen nach dem Mauerfall erleidet Mies am Weihnachtsabend 1989 einen Herzinfarkt. Gorbatschow bietet ihm eine Behandlung in der Sowjetunion an. Doch Mies lehnt ab: „Gorbatschow war vom Hoffnungsträger zum Totengräber des Sozialismus geworden.“

„Was ist mein Herzinfarkt gegen den Infarkt des realen Sozialismus“, klagt Mies auf dem DKP-Parteitag im März 1990, auf dem er den Vorsitz abgibt. Die Partei ist zerrissen zwischen Betonköpfen und Erneuerern, schrumpft auf 3500 Mitglieder, nimmt an Bundestagswahlen nicht teil. Zumal mit der PDS beziehungsweise der Partei Die Linke Konkurrenz entsteht, die erfolgreicher wird, als die DKP je zu träumen wagt.

Mies zieht zurück nach Mannheim, ins Elternhaus auf der Schönau in der Hohensalzaer Straße. Hier engagiert er sich in Geschichtswerkstätten, wird Vorsitzender der Arbeiterwohlfahrt, von vielen Leuten vor Ort geachtet als einer der ihren.

2009 schreibt er seine Memoiren, die weitgehend frei sind von Selbstkritik. Keine Entschuldigung für Gulag, Stasi-Bespitzelung oder Mauertote; schuld am Scheitern des Sozialismus sind nicht die Strukturen des Systems, sondern immer die anderen: die Kapitalisten vor allem und natürlich Gorbatschow. So hat sich aus seiner Sicht seit den Zeiten von Karl Marx nichts geändert: „Denn die Welt ist noch immer geschieden in Ausbeuter und Ausgebeutete, in Verdummer und Verdummte.“

