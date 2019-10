Ein Paradiesgarten auf Erden

Samt, Seide, Leder, unzählige Silber- sowie Golddrahtstickereien, dazu reich verziert mit Kalligrafien: Ein prachtvolles Schmuckstück, 18 Meter lang und knapp 28 Quadratmeter groß, füllt fast einen ganzen Raum aus: das „Blaue Zelt“ aus Warschau. Es ist das prächtigste und größte Exponat der Sonderausstellung „Kaiser und Sultan“ in Karlsruhe.

„Mit seiner paradiesischen Anmutung hat es dem vom Kampf müden Großwesir Labsal versprochen“, beschreibt Schoole Mostafawy, die Projektleiterin der Ausstellung, die Funktion. Ein von zwei Masten getragener Paradiesgarten auf Erden mit gestickten Tulpen, Hyazinthen, blühenden Granatapfelbäumen und Zypressen also, der den Eindruck erweckt, über einem sei nur noch das Sternenzelt.

Da sich aus der Tradition des Nomadentums im Osmanischen Reich eine große Zeltkultur entwickelt hat, spielten Zelte auch bei den Feldzügen eine große Rolle. Davor standen Hoheits- und Würdezeichen wie Fahnen, und die Anzahl der aufgestellten Rossschweife zeigte den Rang des Bewohners an.

Eigens restauriert

Das „Blaue Zelt“ hat einem namentlich nicht bekannten hohen Würdenträger der Osmanen gedient. Beim Schlachtgetümmel vor Wien 1683 soll es der polnische König Johann III. Sobieski erbeutet haben. Danach gelangte es in den Familienbesitz seines Nachfolgers August des Starken, des Kurfürsten von Sachsen und ab 1697 zugleich König von Polen-Litauen. Bis in die 1920er Jahre gehörte das Zelt zum Besitz des Hauses Wettin. Der Wiener Antiquar Szymon Szwarc erwarb es mit weiteren Zelten aus dieser Sammlung und stiftete diese der Burg auf dem Wawel, den Staatliche Kunstsammlungen Polens in Krakau.

Doch dort liegt es meist im Depot. „2013 war das Zelt letztmals in Polen aufgestellt. Uns ist gelungen, dass es überhaupt erstmals außerhalb Polens der Öffentlichkeit präsentiert wird“, hebt Mostafawy hervor. Dazu hat man es eigens restauriert. Zehn Mann waren nötig, es zu tragen. Da von den vom „Türkenlouis“ erbeuteten über 10 000 Zelten keines erhalten blieb, freut sie sich besonders über diese Leihgabe.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.10.2019