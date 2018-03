Anzeige

Bezieht Deutschland denn ausreichend Position – auch im Zusammenhang mit dem Giftgasanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien?

Erler: Ich sehe da kein Versäumnis der Bundesregierung. Es gibt ja die gemeinsame Erklärung vom 15. März zusammen mit den Vereinigten Staaten, Frankreich und Großbritannien, in der es an solidarischen Worten nicht fehlt – ohne dass man sich auf die Details der Vermutungen, die in London angestellt werden, eingelassen hätte. Das halte ich für eine durchaus vernünftige Position.

Der ukrainische Außenminister hat den Westen aufgefordert, Sanktionen gegen den deutschen Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) wegen seines Russland-Engagements zu prüfen. Was sagen Sie dazu?

Erler: Ich wüsste nicht, welche der vielen Probleme, die wir im Verhältnis mit Russland haben, dadurch gelöst werden könnten.

Wie könnte man Putin zu einem Politikwechsel bringen?

Erler: Das ist schwer zu sagen. Wladimir Putins harte Haltung gegenüber Großbritannien kam im Wahlkampf gut an. Warum sollte er sein Verhalten ändern, wenn er doch durch das Wahlergebnis dafür belohnt worden ist? Da mache ich mir keine Illusionen. Aber trotzdem muss man versuchen, eine Definition von gemeinsamen Interessen zu versuchen – gerade auch im Ukraine-Konflikt. Und eben auch daran arbeiten, neues Vertrauen herzustellen. Der Hintergrund all dieser Konflikte ist ein Entfremdungsprozess, ein Verlust an wechselseitigem Vertrauen. Und das kann man nur im Dialog erreichen, ohne den wird es nicht vorangehen.

Wie könnte man die deutsch-russischen Beziehungen verbessern?

Erler: Das ist mehr als schwierig. Der Ukraine-Konflikt ist der Schlüssel zu allem. Dass in der Vergangenheit immer wieder der russische und der ukrainische Präsident zugesichert haben, sie werden das Minsker Abkommen und den Waffenstillstand erfüllen, und am nächsten Tag gehen die Schießereien weiter, ohne dass jemand einschreitet, ist schon ein schlimmes Spiel. Aus dieser Situation müssen wir rauskommen.

Wie stehen Ihrer Meinung nach die Chancen, dass das gelingt?

Erler: Ich hoffe, dass jetzt, nachdem die Bundesregierung steht, auch wieder versucht wird, gemeinsam mit Frankreich auf der höchsten politischen Ebene in neue politische Gespräche zu treten. Es kann nicht sein, dass wir diesen Krieg auf europäischem Boden beiseiteschieben und uns dem nicht widmen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.03.2018