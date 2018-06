Einblicke mit dem Smartphone

Anzeige

Das Technoseum richtet den Blick nicht nur in die Vergangenheit, sondern stets auch in die Zukunft. Da schon die Gegenwart ohne Smartphone kaum mehr vorzustellen ist, kann man mit diesem Gerät in die Geschichte der Ausstellungsobjekte einsteigen. So erklimmt beispielsweise ein virtueller Telegrafenarbeiter den aufgestellten Mast, oder man sieht die Detailaufnahme der Seitenschrift einer Schellackplattenoberfläche. Möglich wird auch eine kurze Begegnung mit der Queen am SDR-Übertragungswagen, während man die Originalreportage über ihren Besuch in Schwäbisch Hall im Jahr 1965 hört.

Man muss nur die Ausstellungs-App „Technomedia“ herunterladen, sich mit dem hausinternen W-Lan-Netz „Mediengeschichte“ verbinden und sein Smartphone in der Ausstellung auf den entsprechenden Marker richten. Per Stream und ohne eigenen Internetzugang sind die Zusatzinformationen dann abrufbar. lang