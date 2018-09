Eine Liebesbande

Im Jahr 2009 wurden laut Statistischem Bundesamt in Deutschland 185 817 Ehen geschieden, das sind circa 43 Prozent. Wir haben uns daran gewöhnt, dass Liebesbeziehungen in Monotonie versinken und absterben. Fast jeder kennt in seinem Umfeld Paare, denen die Liebe abhandenkam, "wie anderen Leuten ein Stock oder Hut", wie es Erich Kästner in seinem Gedicht "Sachliche Romanze" benennt. Wir gehen

...