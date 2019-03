Eine Nacht im Bunker – Kriegserlebnisse in Sarajevo

Weil sein Gasthaus nicht lief, bietet Arijan Kurbasic einen Aufenthalt mit besonderem Nervenkitzel: In seinem Kriegshostel in Sarajevo können Touristen die Schrecken des Krieges erleben. Das verkauft sich besser als die triste Wirklichkeit.

Wenn die Gäste es wünschen, verkleidet sich Arijan Kurbasic sogar als UN-Soldat mit Blauhelm und schutzsicherer Weste. Dann dürfen die Touristen sich ein bisschen so fühlen, als wäre noch Krieg. Genau dieses Gefühl kaufen sie, wenn sie sich im Warhostel (Kriegshostel) in Sarajevo einquartieren. Sogar einen Bunkerraum hat Kurbasic eingerichtet, in dem man im Dämmerlicht, in schlechter Luft und belästigt von Bombenangriffsgeräuschen übernachten kann.

Die Nacht in diesem „Bunker“ mit angeblich authentischen Kriegsgefühlen kostet mehr als im Zimmer darüber. Doch auch die anderen Räume sind spartanisch eingerichtet, die Fenster teilweise mit Plastikplanen verklebt, im Frühstücksraum sitzt man unter Stacheldraht.

„Das normale Hostel, das ich geführt habe, hat nicht funktioniert“, erklärt Kurbasic seine Motivation, den Krieg (1992-1995) zu verkaufen. „Ich bin noch immer arm, aber jetzt geht es mir besser“, meint der junge Mann, der seine Familie mit dem Hostel ernährt. Die Idee kam ihm, als er Touristen in Sarajevo „Kriegs-Touren“ anbot – die „Kriegs-Touren“, bei denen Schauplätze der Belagerung aufgesucht werden, gehören zu den meistgebuchten in der bosnischen Hauptstadt. „Die Leute wollen erleben, wie es ist, wenn man sich aus der ,Komfort-Zone’ herausbewegt“, erzählt er von den Touristen, die hier übernachten. „Sie wollen Authentizität.“

Mit der tatsächlichen Bedrohung, der Angst, dem täglichen Tod und der Versorgungsknappheit in den Belagerungsjahren hat das bisschen Aufregung, für das die Touristen hier zahlen, freilich gar nichts zu tun. Dabei möchte Kurbasic nach eigener Aussage sogar den Besuchern vermitteln, dass „Krieg nicht cool ist“, und er möchte sie „näher an die Realität heranbringen“. Der junge Mann räumt aber ein, dass das Warhostel von Leuten gebucht wird, die einen „Kick“ suchen und „keine echten Probleme“ haben.

Paintball-Scharmützel im Wald

Der Kriegs-Tourismus ist in Sarajevo ein großes Geschäft. Die wohl zynischste Kapriole, die aus Geldgier, Voyeurismus und Erregungslust entstand, ist die „Authentische Kriegs-Zone“ auf dem Berg Igman in der Nähe von Sarajevo, der in der Auseinandersetzung zwischen der Armee der Republika Srpska und der Armee von Bosnien-Herzegowina von strategischer Bedeutung war.

Wer will, kann heute mit Softair- oder Paintball-Gewehren und im Camouflage-Aufzug durch den Wald robben und wieder Krieg spielen. Eine „Schlacht“ nachzuahmen kostet 25 Euro. Die „Kriegsspiele“ in den Bergen sind freilich viel weiter von der Realität der bosnischen Gesellschaft entfernt als die Langzeitfolgen für die Familien der hier im Krieg Getöteten – etwa 11 000 Menschen – oder der 56 000 Bosnier und Bosnierinnen, die in der Stadt – oft durch Granatsplitter – verletzt wurden. Krieg verkauft sich aber besser als die schnöde derzeitige Wirklichkeit.

Wer sich als Besucher Bosnien-Herzegowinas auf fundierte Weise mit den Geschehnissen in den Kriegsjahren beschäftigen will, kann jedoch das „Historische Museum“ besuchen oder aber auch ins „War Childhood Museum“ gehen, in dem in kurzen Geschichten mit liebevoll ausgesuchten Artefakten auf sehr persönliche Art diese Zeit porträtiert wird. Die „Kriegstouren“, die viele Agenturen anbieten, führen meist zu dem sogenannten Tunnelmuseum in der Nähe des Flughafens. Dort wird der Tunnel gerade weiter ausgegraben, der sich während des Kriegs unterhalb des Flughafens befand, um die Stadt mit der Außenwelt zu verbinden und Benzin und Waffen zu schmuggeln.

Weil man heute nur noch ein kleines Stück besuchen kann, will man nun einen 120 Meter langen unterirdischen Korridor zugänglich machen. Auch das soll noch mehr Besucher anlocken. Vor ein paar Jahren konnte man nur eine Tafel und den Beginn des Durchgangs betrachten, heute befindet sich hier ein kleines Museum mit einem Sessel, auf dem der erste Präsident Bosnien-Herzegowinas saß, Alija Izetbegovic. Zu sehen sind Waffen und andere Artefakte, wie das damals als Hilfsgut ver-sendete Dosenfleisch Icar. Draußen auf dem Feld hat jemand alte, nicht funktionierende Tretminen fein säuberlich in die Wiese neben dem Museum gelegt.

Die Kriegstour führt auch auf den Berg Trebevic zu den Orten, von denen aus die Armee der Republika Srpska – die die territoriale Trennung der „Volksgruppen“ durchsetzen wollte – jahrelang die Stadt beschoss, aber auch zu „Sniper-Nestern“, von wo aus Scharfschützen direkt auf die Stadtbewohner zielten. Unter den Touristen, die hierher kommen, um den Krieg nachzuvollziehen, sind viele aus Westeuropa. Doch wie kann man diese Attraktivität erklären? „Für viele Europäer war der Bosnienkrieg in den 1990er Jahren etwas Unverständliches, Befremdliches, nicht Nachvollziehbares“, meint der deutsch-französische Historiker Nicolas Moll, der seit vielen Jahren in Sarajevo lebt.

Ausstellung über Ideologie fehlt

Viele fragten sich, wieso es zum Krieg kam, wo man doch seit 50 Jahren in Europa in Frieden lebte und dann sogar mit dem Maastricht-Vertrag 1992 eine noch tiefere Vereinigung europäischer Staaten angestrebt wurde. In Westeuropa erklärten dann die einen den Krieg damit, das sei eben der „barbarische Balkan“. Andere sprachen vom Krieg „mitten in Europa“ und von Sarajevo als „Symbol des multikulturellen Europa“, das es aufrechtzuerhalten und zu retten gelte.

Beide Interpretationen wirken bis heute nach und können eine gewisse Faszination der Westeuropäer für das belagerte Sarajevo und den Bosnienkrieg erklären. Was in Sarajevo und in ganz Bosnien-Herzegowina bis heute fehlt, ist eine Ausstellung, die die Ideologie, die zum Krieg führte, erklärt. Dabei ist die Propagierung des völkischen Nationalismus als Basis gruppengestützter Menschenfeindlichkeit ganz gut erforscht.

Sie führte letztendlich zu Ausgrenzung, Trennung von Menschen, Vertreibung und schließlich massenweiser Ausmerzung von Menschen mit nicht serbisch-orthodoxen Namen, Diese Ideologie wurde von Politikern, Intellektuellen und Medien jahrelang verbreitet, bis viele Bürger tatsächlich daran glaubten und mitmachten. Der völkische Nationalismus dominiert noch heute das Denken und die Identitätskonstruktionen in vielen Teilen des Balkans.

