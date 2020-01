„Eine Panik wäre völlig unangebracht“

Felix Herth ist Medizinischer Geschäftsführer und Chefarzt der Abteilung Pneumologie und Beatmungsmedizin an der Thoraxklinik des Universitätsklinikums Heidelberg. Der Professor warnt vor Panik und rät zu den üblichen Vorsichtsmaßnahmen: in die Ellenbeuge husten, Hände waschen.

Herr Herth, warum sind Coronaviren so gefährlich?

Felix Herth: Es gibt verschiedene Typen von Coronaviren, das Sars-Virus gehört ebenso dazu wie das Mers-Virus und nun eben das neue Virus. Coronaviren sind nicht in jedem Fall gefährlich. Wenn sie jedoch auf ein geschwächtes Immunsystem treffen, die Menschen schwerere Vorerkrankungen wie ein Herz- oder Nierenleiden haben, kann es im schlimmsten Fall tödlich enden.

Was passiert bei einer Infektion?

Herth: In der Regel beginnt die Infektion grippeähnlich in den oberen Atemwegen (Nase, Rachen, Hals), und es kann bei entsprechender Immunlage zu einem „Etagenwechsel“ kommen. Dieser führt zu Erkrankungen der Atemwege und der Lunge. Nun besteht die Gefahr, dass sich eine Lungenentzündung entwickelt. Die Lungenbläschen verkleben und verkleistern. Sie können nicht mehr das tun, was sie machen müssten: Sauerstoff in den Körper hinein- und Kohlendioxid hinaustransportieren. Es kommt zu Atemnot, bei längerer Unterversorgung mit Sauerstoff können Organe geschädigt werden.

Wie einfach ist die Übertragung?

Herth: Generell werden Coronaviren über Tröpfchen übertragen. Wie die Influenza auch. Während es bei normalen Grippeviren aber schon genügt, wenn ein Infizierter ungeschützt hustet und ich in die 150 Zentimeter große Wolke mit Hustenpartikeln gelange, müsste ich einen Kranken mit dem neuartigen Virus wohl schon eher küssen, um selbst krank zu werden. Genaue Daten zur Infektionswahrscheinlichkeit werden aber derzeit noch erhoben.

Was ist der beste Schutz?

Herth: Wie bei jeder Virus-Welle gelten die üblichen Maßnahmen: nicht in die Hand husten oder niesen, sondern in die Ellenbeuge, Gegenstände wie Telefonhörer, die auch von anderen angefasst werden, etwa im Büro, kurz abwischen, regelmäßig gründlich die Hände waschen und möglichst nicht mit den Händen an Nase und Mund kommen.

Grippewellen oder jetzt das neuartige Coronavirus breiten sich vor allem im Winter aus – warum?

Herth: Weil Kälte das Immunsystem schwächt und wir dadurch anfälliger werden. Außerdem hocken die Menschen im Winter mehr zusammen, zu Hause oder im Büro, und können sich so leichter anstecken.

Wird das neuartige Virus auch nach Deutschland gelangen?

Herth: Damit muss man rechnen. Überhaupt können sich Viren heutzutage immer leichter ausbreiten. Es gibt immer mehr Menschen auf der Welt, die vielerorts auf engstem Raum zusammenleben, dazu kommt die zunehmende Reisetätigkeit. Aber die Risikolage für Deutschland ist aktuell gering. Eine Panik wäre völlig unangebracht.

