Erdogans blutiges „Monument des Sieges“

Wenn vom Istanbul Airport die Rede ist, schweben einige Superlative im Raum: Innerhalb von zehn Jahren soll er eine Kapazität von 200 Millionen Reisenden im Jahr haben – und damit zum größten Flughafen der Welt werden. Istanbul soll mit mehr als 350 Destinationen weltweit verbunden und zu einem internationalen Drehkreuz gemacht werden. Im gigantischen Terminal sollen gleichzeitig 114 Flugzeuge abgefertigt werden, rund 100 Fluggesellschaften sollen das Flughafengelände mit einer Gesamtfläche von 76 Quadratkilometern – vergleichsweise so groß wie 11 000 Fußballfelder – anfliegen. Die Kosten? 10,5 Milliarden Euro. Ein Prestigeprojekt, ein „Monument des Sieges“, so Staatschef Recep Tayyip Erdogan, gestaltet von italienischen Designschmieden wie Pininfarina – und gebaut von rund 32 000 Arbeitern.

Das sind viele Konjunktive, viele Versprechen der Regierung. Zumindest das Versprechen verbesserter Arbeitsbedingungen für diese zehntausende Arbeiter konnte Ankara nicht halten.

Entschädigungen gezahlt

Angefangen hat es im Februar 2018. In den türkischen Medien, auf Facebook, Twitter und verschiedenen Online-Auftritten tauchte eine Zahl auf: 400. So viele Arbeiter seien bei den Arbeiten des Flughafens ums Leben gekommen. Und einige betroffene Familien seien, so der Journalist Mehmet Kizmaz, bestochen worden – mit umgerechnet 66 150 Euro. Ein Arbeiter sagte sogar, dass es weitaus mehr Tote als die besagten 400 gebe. „Täglich sterben mindestens zwei.“

Das türkische Ministerium für Arbeit nahm unmittelbar Stellung und gab an, dass es „lediglich“ 27 Todesfälle gegeben habe. Mittlerweile wurde auch diese Zahl verworfen: Laut Angaben von Cimer, dem Kommunikationszentrum des Präsidenten, mussten 52 Arbeiter bei Unfällen seit Baubeginn im Jahr 2014 – unter anderem durch Stürze aus der Höhe – mit ihrem Leben bezahlen. Özgür Karabulut von der türkischen Baugewerkschaft Devrimci Yapi-Is ist sich sicher: Ursache ist der hohe Zeit- und Leistungsdruck.

Tränengas und Wasserwerfer

Die Diskussion um die Arbeitsbedingungen am Flughafen erreichte im September 2018 ihren Höhepunkt: In neongelben und orangenen Westen versammelten sich hunderte Arbeiter auf der Großbaustelle des Airports. In der Hand: eine Liste mit 15 Forderungen gegen die „Sklavenarbeit“.

„Wir müssen jeden Tag eine Stunde teilweise im Regen stehen und auf unsere Servicebusse warten“, sagte ein Arbeiter in einem Video. Und nicht nur das: Die Rede war von verfaultem Essen in der Kantine, von verspäteter Bezahlung und skandalöser Unterbringung: „Wir schlafen mit Flöhen und Bettwanzen, die meinen Arm zerstochen haben.“ Ein anderer Arbeiter habe nur die Hälfte seines Gehalts bekommen und sich daraufhin beschwert. „Ich wurde entlassen“, sagte er.

Der Streik wurde von der Polizei mit Tränengas und Wasserwerfern beendet. Noch in derselben Nacht wurden knapp 400 Arbeiter und Gewerkschafter festgenommen, 61 von ihnen angeklagt und letztlich 31 auf Beschluss eines Gerichts wieder aus der Untersuchungshaft entlassen.

Seither könne man die Baustelle mit einer „offenen Strafanstalt“ vergleichen, erzählte ein Arbeiter in einem Interview mit der BBC News Turkey. Polizisten und Soldaten würden die Arbeiter überwachen. Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen? Auch kurz vor Ende der Bauarbeiten nicht in Sicht.

