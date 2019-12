Erste Abstimmung gibt Richtung vor

Die Demokraten wählen ihren Spitzenkandidaten für die Präsidentschaftswahl bei innerparteilichen Vorwahlen. Insgesamt werden in den 50 US-Bundesstaaten rund 80 Prozent der jeweiligen Parteitagsdelegierten bei „Primaries“ gewählt. Die ersten „Primaries“ finden in New Hampshire statt, am 11. Februar. Die verbleibenden 20 Prozent gehen aus „Caucuses“ hervor.

Im Unterschied zur „Primary“, bei der die Wähler in Wahllokalen ihre Stimme abgeben, verlangt ein „Caucus“ nicht nur physische Präsenz, sondern auch aktive Teilnahme. Hier macht Iowa am 3. Februar den Auftakt.

Nicht die Zahl der Delegierten macht die ersten Vorwahlen in Iowa und New Hampshire so wichtig, sondern der Einfluss auf die nachfolgenden Entscheidungen. Über Nacht kann ein Kandidat USA-weit bekannt werden oder aus dem Rennen ausscheiden. Am sogenannten Super-Dienstag wird in zwölf Bundesstaaten sowie im Ausland gewählt. Gewöhnlich hat sich das Feld zu diesem Zeitpunkt so weit gelichtet, dass ein Spitzenreiter feststeht. Wer die Mehrheit der Delegiertenstimmen hat, wird auf dem Parteitag vom 13. bis 16 Juli in Wisconsin zum Kandidaten gekürt. tjs

