„Es geht nur noch um Schadensbegrenzung“

Ich arbeite in einer großen Klinik, und selbst bei uns gibt es inzwischen einen Pflegenotstand. Meine Station hat mehr als 60 Betten: Vor fünf Jahren haben sich dort morgens sechs gelernte Pflegekräfte um die Patienten gekümmert, abends waren es fünf. Heute sind es morgens vier und abends drei – obwohl die Auslastung höher ist. Es geht längst nicht mehr um die Qualität, sondern nur noch um Schadensbegrenzung. Die Pflegekräfte können sich eigentlich nur noch um zwei Dinge kümmern: Medikamentenversorgung und Dokumentation. Alles andere bleibt auf der Strecke – also das Waschen, Lagern, die Grundversorgung wie Essen oder Toilettengänge und die Gespräche. Das ist traurig, aber so ist die Realität.

Von außen betrachtet, sehen die Pflegeschlüssel eigentlich gar nicht so schlecht aus: weil da Personal reingerechnet wird, das nur Verwaltungsaufgaben erfüllt. Nimmt man aber nur die Kräfte, die an der Front sind, also am Patienten, kommt man zu ganz anderen Zahlen. Wir versuchen, das einigermaßen zu kompensieren, so dass keiner stirbt. Aber es kommt regelmäßig zu Problemen. Manchmal muss ich wegen einer infizierten Wunde eine antibiotische Therapie starten – und weiß genau, dass das nur davon kommt, weil der Patient falsch gelagert worden ist. Manchmal werden Patienten auch künstlich ernährt – nur, weil niemand Zeit hat, sie zu füttern. Da fragt man sich schon, ob man da selbst liegen wollen würde.

Oberarzt, 41 Jahre

