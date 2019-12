Es war einmal ein kluger Kopf

Er gilt als der Stratege in der AfD: Alexander Gauland. In der Partei hat er sich aus der ersten Reihe zurückgezogen, doch als Fraktions-chef hält er noch immer die Zügel in der Hand. Seine Karriere begann in der CDU Hessens.

Der Abend der Bundestagswahl im Jahr 2017 wird vielen Wählern, die Auszählung, Hochrechnungen und Analysen der Spitzenpolitiker vor dem Fernseher mit verfolgt haben, in Erinnerung verhaftet sein. Es waren weniger die hohen Verluste der Unionsparteien und der SPD, die Beachtung fanden. Nein, erstmals hatten die Rechtspopulisten von der Alternative für Deutschland (AfD) mit 12,6 Prozent den Sprung in den Bundestag geschafft. Eine Partei am rechten Rand – wie wird das Parlament damit umgehen? Schon am Wahlabend stand die Frage im Raum, wie sich durch die AfD als Oppositionsfraktion die politische Kultur verändern würde.

Als feststand, dass die AfD in den Bundestag einzieht, heizte AfD-Parteichef Alexander Gauland die Stimmung an. Unter dem Gejohle der Anhänger rief er in den Saal, die Bundesregierung müsse sich „warm anziehen. Wir werden sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen. Und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen.“

Rassistische Äußerungen

Bereits im Bundestagswahlkampf war der in Chemnitz geborene promovierte Jurist Gauland mit rassistischen Äußerungen aufgefallen. Bei einer AfD-Veranstaltung im August 2017 in Thüringen hatte der heute 78-Jährige über die ehemalige Integrationsbeauftragte Aydan Özoguz (SPD) gesagt, man werde die Deutsch-Türkin „in Anatolien entsorgen“. Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung wurden eingestellt. Die Äußerung sei „noch vom Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt“, so die Begründung.

Im Juni 2018 hatte Gauland mit Thesen zur deutschen Geschichte für einen Eklat gesorgt, als er beim Bundeskongress der AfD-Nachwuchsorganisation „Junge Alternative“ in Seebach, Thüringen, in den Saal rief: „Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte.“ Gut in Erinnerung ist auch noch, wie Gauland im Mai 2016 Fußball-Deutschland gegen sich aufbrachte, nachdem er in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ erklärt hatte, die Leute fänden Jérôme Boateng „als Fußballspieler gut. Aber sie wollen einen Boateng nicht als Nachbarn haben.“

Der ehemalige politische Weggefährte in Wiesbaden, der ehemalige Landtagspräsident Jochen Lengemann (CDU), nannte Gauland ob seiner Ausfälle in einem „offenen Brief“ einen „schrecklichen Vereinfacher und Verallgemeiner“: „Du bist einfach ein mit allen Mitteln Aufmerksamkeit heischender Tabubrecher“, geißelte er dessen Polemik. Das sei „nichts anderes als Auf- und Verhetzung“ von Millionen vor den TV-Bildschirmen. Lengemann: „Schade um den konservativen Intellektuellen Alexander Gauland.“

Verbale Entgleisungen

Die offensichtlich kalkulierten verbalen Entgleisungen Gaulands werden vor allem in der hessischen CDU mit immer größerem Unverständnis registriert. Dort kennen ihn die politisch Handelnden noch als den klugen Kopf an der Seite Walter Wallmanns (CDU). Mit dem Frankfurter Oberbürgermeister hatte Gauland zwischen 1977 und 1991 das liberal-konservative Gesicht der Union mit geprägt – erst als Büroleiter im Frankfurter Rathaus Römer, später als Staatssekretär im Bundesumweltministerium und nach dem CDU-Wahlsieg 1987 in Hessen als Chef der Staatskanzlei. Gauland, der durch Kleidung und Auftreten versucht, den englischen Gentleman zu geben, gehörte der CDU von 1973 bis 2013 an.

Der frühere Stadtkämmerer und Ehrenvorsitzende der Frankfurter CDU, Ernst Gerhardt, ist nur noch enttäuscht. „Ich erkenne ihn nicht wieder. Es ist ein anderer Gauland geworden“, sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung. Gerhardt hatte in der Ära Wallmann regelmäßig mit Gauland zu tun. Er spricht von einem „Mann der liberalen Schule“, um dann mit Blick auf 2019 zu fragen: „Es ist wie eine 180-Grad-Wende – aber warum?“

Der Ex-Kämmerer bezeichnet Wallmanns Redenschreiber Gauland in der Rückschau sogar als „liberaler als der OB“ und fragt: „Ich weiß nicht, wo Walter Wallmann ohne Gauland hingewandert wäre. Er war sein geistiger Einflüsterer, sein Sprachrohr“. Er erinnert auch daran, dass Gauland 1977 im Auftrag Wallmanns mehr als 200 vietnamesische Flüchtlinge (Bootpeople) an den Main geholt hatte.

Umstrittene Personalie

Doch schon während seiner Zeit als Chef der Staatskanzlei von 1987 bis 1991 änderten sich Verhalten und Tonlage Gaulands. Diese Wiesbadener Jahre sind denn auch eng mit der „Affäre Gauland“ verknüpft und zeigten erstmals das neue Gesicht des Politikers.

Der ins rechte Lager abgedriftete Staatssekretär wollte 1989 beispielsweise den Leitenden Ministerialrat Rudolf Wirtz (SPD), der 18 Jahre in der Staatskanzlei die Verbindungsstelle zu den Kirchen und Religionsgemeinschaften geleitet hatte, versetzen. Angeblicher Grund: Unzufriedenheit der Kirchenvertreter mit dessen Amtsführung. Den Sessel sollte mit Wolfgang Egerter ein Rechtsaußen und Assistent der CDU-Landtagsfraktion einnehmen. Der höchst umstrittene Vertriebenenfunktionär war mehr als 30 Jahre führendes Mitglied des sudetendeutschen Witikobundes, zuletzt auch dessen stellvertretender Bundesvorsitzender.

Gauland versuchte, sein Ziel sogar mit einer eidesstattlichen Versicherung zu erreichen, die, so das Verwaltungsgericht Jahre später, „unrichtig“ war. Wirtz dagegen kämpfte um seine Ehre und wehrte sich – letztlich mit Erfolg – mit juristischen Mitteln gegen seine Versetzung. 1995 wurde er von der rot-grünen Regierung Hans Eichel (SPD) rehabilitiert.

Es war neben anderen Ignatz Bubis, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde in Frankfurt und Vorsitzender des Zentralrats der Juden, der Egerter als Koordinator verhinderte, während die Kirchen im „Fall Gauland“ schwiegen. Egerter wurde nach der Wende im Rahmen der „Hessenhilfe“ für Thüringen mit dem Posten eines Staatssekretärs unter Regierungschef Bernhard Vogel (CDU) „belohnt“.

Der Verfasser dieses Textes war drei Jahrzehnte Landeskorrespondent dieser Zeitung in Hessen und begleitete in dieser Zeit die „Affäre Gauland“.

