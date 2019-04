EU lässt Hintertür offen

London/Brüssel.Die Gefahr eines Brexits ohne Vertrag wächst von Tag zu Tag – davor hat der EU-Unterhändler Michel Barnier nach dem jüngsten Abstimmungsdesaster im britischen Unterhaus gewarnt. Ganz zuschlagen will Brüssel den Briten die Tür aber doch nicht. Es gebe immer noch Auswege, wenn das Unterhaus den Austrittsvertrag billige, kündigte Barnier an. „Wir erwarten jetzt die Entscheidungen der britischen Regierung“, fügte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Rom hinzu.

Aufschub bis kurz vor Wahl

Gibt es keinen Konsens, bleiben zwei Möglichkeiten: ein chaotischer Austritt am 12. April oder eine lange Verschiebung mit einer Teilnahme Großbritanniens an der Europawahl Ende Mai. Barnier warb jedoch für eine dritte Variante: Sollte das Unterhaus den Austrittsvertrag in den nächsten Tagen doch noch annehmen, könnte der für kommende Woche geplante EU-Sondergipfel eine kurze Verschiebung beschließen, die noch vor der Wahl (23. bis 26. Mai) endet.

Zu dem Abkommen gebe es ohnehin keine Alternative: „Wenn Großbritannien die EU immer noch auf geordnete Art und Weise verlassen will, ist und bleibt diese Vereinbarung die einzige“, sagte Barnier. „Der einzige Weg, einen No-Deal zu vermeiden, wird ein positives Votum sein.“ Auf der Suche nach Plan B verfehlte die Forderung nach einem Verbleib Großbritanniens in einer Zollunion mit der EU am Montagabend nur ganz knapp eine Mehrheit.

Barnier stellte klar, dass eine Zollunion für die EU akzeptabel wäre und die Politische Erklärung zu den künftigen Beziehungen praktisch sofort geändert werden könnte. Allerdings lasse diese Erklärung auch in jetziger Form alle Türen offen, falls Großbritannien eine engere Beziehung wünsche – auch die Teilnahme am Binnenmarkt. Auch eine erneute Verschiebung des Austrittsdatums könnte eine Option sein.

Barnier betonte allerdings, dass es für eine lange Verschiebung eine gute Begründung brauche: einen „neuen politischen Prozess“, ein weiteres Brexit-Referendum oder eine Neuwahl in Großbritannien. In keinem Fall werde während der Fristverlängerung erneut über das Austrittsabkommen verhandelt. dpa

