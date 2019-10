Europa tadelt Erdogan – und verzichtet auf Sanktionen

Das türkische Militär gewinnt in Nordsyrien an Gelände, die Kurdenmilizen geraten unter Druck. Sie gehen notgedrungen einen „schmerzhaften Kompromiss“ mit dem syrischen Regime ein. Unterdessen ringen die EU-Staaten um ihren Kurs.

Sanktionen wegen der Militär-invasion in Syrien muss die Türkei vorerst nicht befürchten. Die Union „verurteilt das militärische Vorgehen“, hieß es in einer Erklärung zum Abschluss des Außenministertreffens am Montag in Luxemburg. Denn die Offensive gefährde die Stabilität und Sicherheit in der ganzen Region und führe zu einem noch größeren Leiden von Zivilisten und zu weiteren Vertreibungen.

Für konkrete Aktionen gegen Ankara aber gab es nicht die notwendige Einstimmigkeit. Vor allem Bundesaußenminister Heiko Maas (kleines Bild) hatte sich gegen Strafmaßnahmen ausgesprochen: „Es ist wichtig, mit der Türkei im Dialog zu bleiben, um auf sie einwirken zu können“, betonte der SPD-Politiker. „Was in Nordsyrien geschieht, ist Anlass zu großer Sorge“, erklärte der Minister. Dies habe schon jetzt „katastrophale humanitäre Folgen“.

Zwar begrüßten die Außenamtschefs in ihrer Erklärung die Entscheidungen von Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Schweden und Finnland, ab sofort keine Rüstungsexporte mehr zu genehmigen, die in dem Konflikt eingesetzt werden könnten. Aber im Übrigen beließ man es bei dem Appell an die Mitgliedstaaten, „starke nationale Antworten“ zu finden.

Vor allem der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian drängte auf „ausreichenden Druck der internationalen Gemeinschaft“, um die Türkei zu einem Ende der Militäraktionen zu bewegen. Er sprach sich für eine Sondersitzung der „Internationalen Koalition gegen den Islamischen Staat“ aus. Die „aktuellen Gegebenheiten“ müssten neu bewertet werden. Der sogenannte Islamische Staat (IS) sei in den Augen Frankreichs der „Hauptfeind“.

In Paris und weiteren Hauptstädten beobachtet man mit großer Sorge, dass bereits in den vergangenen Tagen mehrere hundert ehemalige IS-Kämpfer aus Gefängnissen in Nordsyrien fliehen konnten. Überlagert wurde das Treffen aber von Befürchtungen des luxemburgischen Außenamtschefs Jean Asselborn. Dabei ging es weniger um die EU als vielmehr um die Auswirkungen auf das westliche Militärbündnis Nato. „Stellen Sie sich vor, Syrien oder Alliierte von Syrien schlagen zurück und greifen das Nato-Mitglied Türkei an“, sagte Asselborn vor dem Treffen. Der Minister spielte damit auf den Beistandsartikel 5 des Nordatlantikvertrages an, der alle Länder zum Beistand verpflichtet, wenn ein Mitglied der Allianz angegriffen wird. Den angekündigten Exportstopp für Waffen nannte er „positiv“, ergänzte aber zugleich: „Wir wissen auch, dass Erdogan (der türkische Präsident, d. Red.) die Waffen nicht nur aus Europa bezieht. Er hat andere Quellen, um sich für diese Operationen Waffen zu beschaffen.“

Tausende auf der Flucht

Nach den Außenministern werden sich am Donnerstag oder Freitag die EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel mit dem Konflikt beschäftigen. Dass es dort zu einer schärferen Reaktion kommt, gilt in Brüssel als unwahrscheinlich. Denn die Angst, dass Präsident Erdogan seine Drohung wahrmachen und die Flüchtlinge in seinem Land nach Europa weiterziehen lassen könnte, ist groß.

Humanitäre Helfer des Welternährungsprogramms (WFP) versorgen unterdessen in Nordsyrien mehr als 70 000 Menschen mit Lebensmitteln. Die Familien würden Fertig-nahrung oder Lebensmittel-Pakete erhalten, teilte das WFP mit. Schätzungsweise seien rund 130 000 Menschen vor den Kämpfen in der Nähe der türkischen Grenze geflüchtet, von denen viele in den Städten Al-Hassaka und Al-Rakka Unterschlupf suchten. Das WFP drängte die Konfliktparteien, die Versorgungsrouten offen zu halten. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.10.2019