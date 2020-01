Europaschulen als Alternative

Nicht alle Schulen in Bosnien-Herzegowina sind getrennt. Es gibt Europaschulen im Land, in denen die Schüler gemeinsam lernen. Eine davon ist das Schulzentrum des heiligen Josef in Sarajevo, das auch von Renovabis, dem Osteuropa-Hilfswerk der katholischen Kirche in Deutschland, unterstützt wird.

Der 68-jährige emeritierte römisch-katholische Weihbischof Pero Sudar gründete die Schule am 19. November 1994. Zu einer Zeit, als die Hauptstadt belagert wurde. Er sagt: „Damals hagelten täglich hunderte Granaten auf die Stadt, und der Unterricht musste im Keller stattfinden. Trotzdem hatten wir katholische, orthodoxe, muslimische und auch ein paar jüdische Schüler bei uns. Wenn man es will, dann geht es auch.“

An der Schule gibt es das Fach Religionsgeschichte, das alle Schüler besuchen. Zusätzlich haben die Schüler Religionsunterricht oder Ethik. Andere Fächer werden nicht getrennt unterrichtet – stattdessen hat man andere Lösungen gefunden, zum Beispiel für den muttersprachlichen Unterricht. „Bosnisch, Kroatisch oder Serbisch. Die Schüler können ihre Sprache nennen, wie sie wollen, und sie sich so ins Zeugnis eintragen lassen. Wir verstehen uns alle, und das sollte kein Grund sein, die Kinder zu trennen.“ n-ost

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.01.2020