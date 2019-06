Experiment im Garten

Im Dienst der Wissenschaft: Andrea Germann mit Soja-Pflanzen. © akj

Breit und hellgrün sind die Blätter, behaart, richtig pelzig. Die Blüten? Kleine, blass-lilafarbene Gebilde. Nicht nur Landwirte versuchen sich im Sojaanbau: Hobby-Gärtnerin Andrea Germann hat am Projekt „1000 Gärten – das Soja-Experiment“ teilgenommen und im „Garten der Nationen“ im pfälzischen Haßloch Sojastämme, Vorstufen von Sorten, angebaut.

Mit dem Experiment, in das sie bundesweit weit mehr als 1000 Hobby-Gärtner eingebunden haben, wollen die Landessaatzuchtanstalt der Uni Hohenheim und der Freiburger Bio-Tofu-Hersteller Taifun mehr über die Pflanzen erfahren: Sie sammelten Daten, mit deren Hilfe sie neue Sorten züchten möchten. Und zwar solche, die für die Herstellung von Tofu geeignet sind und hierzulande heimisch werden können.

Andrea Germann, die in ihrer Freizeit eine kleine Parzelle in dem Gemeinschaftsgarten bewirtschaftet, ist Vegetarierin. Allein deswegen interessierte sie sich für das Projekt. Sie meldete sich an – und gärtnerte los. Germann dokumentierte ihre Aussaat, fotografierte, wie die zarten Pflanzen schon wenige Tage später aus der Erde kamen und wie sie gediehen. Sie las sich ein, tauschte sich übers Internet mit anderen Teilnehmern aus.

Die 54-Jährige lieferte nicht nur Daten an die Wissenschaftler – sondern auch ihre Erträge. Im vergangenen Jahr lief es allerdings nicht so optimal, berichtet die Pfälzerin: „Es war einfach zu warm.“ In diesem Jahr macht sie Soja-Pause. Aber schon bald, sagt sie, könnte die „hübsche Pflanze“ wieder im „Garten der Nationen“ wachsen. akj

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.06.2019