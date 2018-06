Expertin empfiehlt Blick auf den Familienstammbaum

Anzeige

Was folgt nach so einem Befund?

Hiller: Eine Einladung zu weiteren Untersuchungen – das kann eine Ultraschall-Untersuchung sein oder eine weitere Mammografie. Es kann auch eine kleine Gewebeentnahme bedeuten. Und dann stellt sich heraus, dass es bei 24 dieser 30 Frauen eben kein Brustkrebs ist. Man muss also zumindest einige Tage mit der Angst vor Krebs leben. Wenn jemand das Gefühl hat, das nicht aushalten zu können, kann das für manche gegen die Untersuchung sprechen. Andere Frauen wollen genau wissen, wo sie stehen, und nehmen die zeitweise Beunruhigung dafür in Kauf.

Sie sprachen von Risikofaktoren. Welche sind das denn?

Hiller: Das gesetzliche Früherkennungsprogramm orientiert sich an Frauen mit durchschnittlichem Brustkrebsrisiko. Wenn man enge Verwandte mit Brustkrebs hat, kann es sinnvoll sein, nicht erst mit 50 Jahren mit der Mammografie anzufangen. Am besten spricht man darüber mit seinem Frauenarzt, der bei Bedarf in ein spezialisiertes Zentrum zur weiteren Beratung überweisen kann. Als Faustregel gilt: Man sollte sich beraten lassen, wenn drei Frauen in der engen Familie an Brustkrebs erkrankt oder wenn zwei Frauen erkrankt sind, davon eine vor dem Alter von 50. Auch enge Verwandte mit Eierstockkrebs deuten auf ein erhöhtes Risiko hin, weil es zum Teil die gleichen Gene sind, die hier das Krebsrisiko fördern.

Wieso zwischen 50 und 70 Jahren?

Hiller: Bei den großen bevölkerungsweiten Früherkennungsangeboten muss man eine Nutzen-Risiko-Abwägung machen. Natürlich gibt es Frauen, die vor 50 erkranken. Es gibt für sie auch schon Früherkennungsuntersuchungen wie die Tastuntersuchung. Allerdings ist das durchschnittliche Risiko bei Frauen unter 50 nicht so hoch. Man muss dagegen abwägen, dass jede Mammografie Röntgenstrahlung auf das Brustgewebe bedeutet, je mehr, desto früher man damit anfängt. Daher beginnt das Mammografie-Screening erst mit 50 Jahren. Und weil das Risiko ab 70 absinkt, endet da das Programm. Das Angebot regelmäßiger Untersuchungen beim Arzt bleibt aber weiter bestehen. Zudem: Wenn man etwas Auffälliges bemerkt, sollte man nie bis zum nächsten Früherkennungstermin warten, sondern gleich zum Arzt gehen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.06.2018