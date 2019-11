„Extreme Muskeln sind out“

Es gab Zeiten, da galt der dicke Bauch als Statussymbol. Heute bestimmen ganz andere Figuren das Rollenbild der Männerwelt, wie der Frankfurter Soziologe Robert Gugutzer erläutert. Beim Thema Selbstoptimierung und Selbstwert spiele der Körper eine zentrale Rolle.

Herr Gugutzer, welches Idealbild haben wir von einem männlichen Körper?

Robert Gugutzer: Stärke, Kraft, Mut, Zähigkeit – das sind Werte, die schon lange mit Männern und ihren Körpern verbunden werden. Schon in der griechischen Mythologie haben die antiken Helden wie Herkules einen muskulösen Körper. Mein Eindruck ist, dass extreme Muskeln inzwischen aber ziemlich out sind.

Heute ist der Körper trotzdem ein großes Thema, im Internet, in Filmen. Männer inszenieren sich, etwa in sozialen Netzwerken, und wollen sich selbst optimieren.

Gugutzer: Der gesellschaftliche Stellenwert des Körpers ist vermutlich so hoch, wie er noch nie war. Dabei ist einerseits das Maschinen-Verständnis vom Körper bei Männern noch sehr verbreitet. Die Körpermaschine muss funktionieren, sonst repariere ich sie. Andererseits ist es mittlerweile legitim, dass man als Mann zum Beispiel Bodylotions kauft. Diese Ästhetisierung des Männerkörpers gleicht einer Identitätsarbeit. Aber das ist auch ambivalent.

Inwiefern?

Gugutzer: Es gibt zunehmend Männer, die definieren ihren Selbstwert über ihren Körper. Und das eben in Zeiten, in denen es schwieriger geworden ist, die Frage zu beantworten, was es heißt, ein „echter“ Mann zu sein. Traditionelle Rollenbilder brechen weg, neue sind noch nicht etabliert. In diesen Phasen der Verunsicherung greifen einige Männer auf etablierte Identitätsanker zurück wie einen schönen –und das heißt immer noch muskulösen – Körper. Der ist ein Symbol für Männlichkeit, kultur- und zeitübergreifend.

Wie wirkt sich das aus?

Gugutzer: Es ist auch für Männer legitim, sich mit dem eigenen Körper in ästhetischer Hinsicht auseinanderzusetzen. Aber es ist zugleich ein Imperativ. Auch Männer müssen heute auf ihren Körper achten. Wer sich gehen lässt, wird schnell stigmatisiert. Man kann nicht sagen, ich liege abends lieber auf der Couch und esse Chips. Wenn ich sage, ich gehe fünf Mal die Woche ins Fitnessstudio, und man sieht mir das an, ernte ich dagegen Anerkennung und Respekt. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.11.2019