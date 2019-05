Fahrplan für die nächsten Monate

23. Mai: Erster von vier Abstimmungstagen der Europawahl.

26. Mai: Zum letzten Abstimmungstag der Europawahl sind auch die Deutschen an die Urnen gerufen. In Deutschland werden zeitgleich die Bremische Bürgerschaft und die Kommunalvertretungen in zehn Bundesländern gewählt.

28. Mai: Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen bei einem Sondergipfel mit der Auswahl des neuen EU-Kommissionspräsidenten beginnen.

29. Mai: In Brüssel treffen sich die Abgeordneten der christdemokratischen Europäischen Volkspartei (EVP).

Juni (noch nicht im Detail terminiert): Die gewählten Mitglieder des neuen Parlaments beraten über die Bildung der Fraktionen für die 9. Wahlperiode.

11. Juni: Treffen der sozialdemokratischen Europaabgeordneten in Brüssel.

20./21. Juni: Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten über das künftige Spitzenpersonal der Union.

1. Juli: Die 8. Wahlperiode des Parlaments geht zu Ende.

2. Juli: Konstituierende Plenartagung des neu gewählten Europaparlaments.

Juli: Erst in der zweiten Plenarsitzung können die Parlamentarier einen neuen Kommissionspräsidenten wählen. Den genauen Termin legen sie selbst fest.

31. Oktober: Die Amtszeit von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und seiner 27 Kommissare endet. dpa

