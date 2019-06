Fahrverbote in Frankreich

Auch Frankreich stöhnt unter extremer Hitze. Am Donnerstag und Freitag werden vor allem im Süden Spitzenwerte von mehr als 40 Grad erwartet. In den meisten Bezirken des Landes herrschte am Dienstag Alarmstufe Orange. Das bedeutet, dass gefährliche Wetterphänomene erwartet werden. Große Städte kämpfen auch gegen schlechte Luft. In Paris sollen ab Mittwoch Autos nur noch eingeschränkt fahren dürfen. In öffentlichen Einrichtungen hat die Hauptstadt klimatisierte Erfrischungsräume eingerichtet, Schwimmbäder haben länger geöffnet. Während der Hitzewelle 2003 waren in Frankreich 15 000 Menschen ums Leben gekommen. Seitdem ordnet die Regierung bei Hitze Vorsichtsmaßnahmen an. dpa

