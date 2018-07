Feinde im Tod vereint

Anzeige

Am 1. April 1940 war der Spanische Bürgerkrieg seit genau einem Jahr vorüber. Rechte aufständische Militärs, deren Führung der für seine Brutalität gefürchtete General Francisco Franco übernommen hatte, hatten in drei Jahren Krieg die spanische Republik in die Knie gezwungen. Franco wollte seinen Sieg gewürdigt wissen, mit einem „ewigwährenden Pilgerort“, an dem „die Helden und Märtyrer des Kreuzzuges“ ruhen sollten. So steht es in dem von Franco unterzeichneten Dekret über die Errichtung des Valle de los Caídos. Kein Ort der Versöhnung, sondern ein Denkmal der Unterwerfung.

Franco hatte seinen „Kreuzzug“ gegen die Roten gewonnen, und noch „künftige Generationen“ sollten an diesem Ort „Bewunderung“ für seinen grandiosen Sieg empfinden. Er selbst ließ sich hinter dem Altar der Felsenkirche – einer Stelle, die gewöhnlich Päpsten oder Bischöfen vorbehalten ist – ein Grabmal reservieren, und nachdem er im November 1975 friedlich im Bette gestorben war, wurde er an dieser Stelle bestattet.

Die Überreste etlicher Tausend Franco-Soldaten liegen hinter den Mauern des Querschiffes der Kirche. „Gefallen für Gott und für Spanien“, steht an einer Wand. Noch eine Lüge. Die Franco-Gegner starben im Kampf gegen den Faschismus. Hier sind sie, wider Willen, im Tod mit ihren Feinden vereint. Franco wollte allein die ihm ergebenen Soldaten im Valle de los Caídos versammeln, doch als sich immer mehr von deren Angehörigen gegen eine Umbettung sträubten, ließ er schließlich auch die Knochen seiner Gegner herbeischaffen. dah