Fernes Unglück ganz nah

Sie scheint weit weg, die ligurische Hafenstadt Genua – und doch ist die eingestürzte Brücke vielen Menschen in der Region äußerst präsent. Sie ist nämlich Teil einer europäischen Reiseschlagader zu Urlaubszielen wie Sizilien, Mallorca, Korsika, Sardinien, Neapel, Salerno oder Tunis. Auch unsere Redaktionsmitglieder erinnern sich...

Streben wie Spinnenbeinchen

Es hatte ein wenig Unmut gegeben, den geplanten Segeltörn nach Sardinien in den Pfingstferien zu unternehmen. Einer mitreisenden Beamtin wegen die teuren Pacht- und Liegegebühren zu zahlen, wollten nicht alle Segler einsehen. „Jetzt sind wir der Frau Lehrerin dankbar, dass wir längst und ,überhaupt‘ zurück sind...“, schreibt ein Freund in einer Textnachricht in die Handy-Reisegruppe.

Heute, angesichts der grausigen Vorkommnisse beim Einsturz eben jener Brücke, über die man an Pfingsten noch gemeinsam zum Fährhafen Genua fuhr, kommen mir noch andere Erinnerungen an die Brücke, deren Architektur als schön, beeindruckend, ja filigran galt. Gut zehn mal bin ich in den letzten Jahren über sie gefahren. Zum Fährhafen, in die Innenstadt oder um auf die Autobahn ins französische Nizza zu kommen. Gespenstisch, denn mein Vertrauen genoss dieses Bauwerk noch nie. Zu fleckig der Beton, zu dünn erschienen mir Pfeiler und Träger, wie Spinnenbeinchen. „Ob das gut geht?“, dachte ich bei jeder Überfahrt. Ein Bauchgefühl, auf dessen Wahrheitsgehalt ich gerne verzichtet hätte.