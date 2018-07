Feuerverbot in den Wäldern und gesperrte Grillhütten

Anzeige

Mannheim.Auch in der Region sind Feuerwehren und Forstämter derzeit in Habacht-Stellung: „Die Waldbrandgefahr ist erheblich“, sagt Günter Franz von der Zentralstelle der Forstverwaltung in Neustadt. Sie ist für den Pfälzerwald verantwortlich. Vor allem am Haardtrand im Landkreis Südliche Weinstraße sei das Risiko hoch.

„Dort wachsen viele Kiefern, überall liegen trockene Nadeln. Außerdem gibt es dort die meisten Besucher. Damit steigt die Gefahr, dass durch fahrlässiges Verhalten wie Rauchen oder Grillen ein Feuer ausbricht“, sagt Franz. Gleichzeitig sei der Pfälzerwald mit vielen Wegen gut erschlossen. So würden Brände oft schnell entdeckt, im Notfall kämen Einsatzkräfte auch rasch an die betroffenen Stellen. „Dass es hier zu einem Brand wie in Griechenland kommt, ist deshalb eigentlich ausgeschlossen.“

Zweithöchste Warnstufe

Auch die Flugsportvereine in der Region seien aufgefordert, die Augen offen zu halten und sich direkt zu melden, wenn sie irgendwo Rauch sehen, so Franz. Außerdem sei offenes Feuer derzeit auch an den Stellen, an denen es normalerweise erlaubt ist, verboten. Gleiches gilt für die Wälder in Mannheim und im Rhein-Neckar-Kreis: Dort sind alle Grill- und Feuerstellen seit Mitte Juli gesperrt. Im Bezirk des Forstamts Lampertheim, das für das Ried und Teile des Odenwalds zuständig ist, ist bisher ebenfalls eine Grillhütte geschlossen worden, weitere würden überprüft. „Bei uns gilt im Moment die Gefahrenstufe 4 bei Waldbränden, also die zweithöchste auf der Skala“, erklärt Werner Kluge von der Lampertheimer Behörde.