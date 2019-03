Finanzplanung voller Sprengkraft

Wenn’s ums Geld geht, geht es bei der Bundesregierung ans Eingemachte: Jeder hätte gern möglichst viel für seinen Bereich. Insbesondere von den Kollegen der Unionsparteien muss sich SPD-Finanzminister Olaf Scholz scharfe Kritik anhören. Er lässt sie abperlen.

Die Wirtschaft heizt dem Bundesfinanzminister kräftig ein. „Vom Bundeshaushalt 2020 geht die erhoffte Signalwirkung für den Standort Deutschland leider nicht aus“, wird der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, gestern schon in den Frühnachrichten zitiert. Eigentlich ein vernichtendes Urteil für Olaf Scholz.

Ein paar Stunden später sitzt der Sozialdemokrat vor der versammelten Hauptstadtpresse und liefert ein Kontrastprogramm zu Schweitzers Kritik. Scholz spricht von „solide geplanten Finanzen“, von „Rekordinvestitionen“ und von „Verlässlichkeit“. Oberste Priorität hat für Scholz auch die „schwarze Null“, ein Haushalt ohne neue Schulden.

Wenig Freunde, viele Feinde

Es wird aber schwieriger für Scholz, dieses Ziel zu erreichen. Ein Haushalt ohne neue Schulden sei angesichts der Konjunkturrisiken, notwendiger Bedarfsanpassungen bei gesetzlichen Leistungen und zahlreicher neuer Maßnahmen „keine Selbstverständlichkeit“, heißt es in der Vorlage fürs Kabinett. Doch der Kassenwart gibt den prinzipienfesten Fels in der Brandung, an dem alle Vorwürfe abprallen. Dabei muss er in diesen Tagen gleich an mehreren Fronten kämpfen.

Nicht nur Wirtschaftslobbyisten sind sauer auf Scholz. Mit seiner Haushaltsplanung, die er gestern offiziell präsentiert, hat sich der 60-jährige SPD-Politiker auch beim Koalitionspartner, der Union, viele Feinde gemacht. Der CSU-Mann Peter Ramsauer, Chef des Entwicklungsausschusses im Bundestag, sieht in dem Zahlenwerk sogar einen „Sargnagel“ für die große Koalition, wie er im Gespräch mit dieser Zeitung sagt.

Und selbst aus der eigenen Partei, der SPD, gibt es Kontra. Ausgerechnet Peter Tschentscher, Nachfolger von Scholz im Amt des Hamburger Bürgermeisters, stellte sich aufseiten der Bundesländer an die Spitze der Bewegung im Kampf um die Beibehaltung der Bundeszuschüsse für die Integrationskosten von Flüchtlingen. Diese will Scholz nämlich kräftig kürzen. Wenn das passiere, polterte Tschentscher kürzlich, „bestellt sich die Bundesregierung einen Aufstand der Bürgermeister und Landräte“.

Rechnen mit Tricks

Natürlich kann es ein Bundesfinanzminister nicht allen recht machen. Angesichts der weniger sprudelnden Steuereinnahmen muss Scholz allerdings mehr Leute verprellen, als ihm womöglich selbst lieb ist. Gerd Müller zum Beispiel, seinen Kabinettskollegen von der CSU, zuständig für Entwicklungshilfe. Müller gibt eine Protokollnotiz ab, als die Ministerriege gestern Vormittag die Finanzplanung im Kabinett beschließt. Darin bekräftigt der Christsoziale die Kritik an der Ausstattung seines Etats. Statt mehr soll es ab 2021 sogar weniger Geld geben, was auch internationalen Verpflichtungen Deutschlands zuwider läuft.

Bei Scholz hört sich das freilich ganz anders an. Vor den Medienvertretern schwärmt er sogar von Milliardenzuwächse für die Entwicklungshilfe. Der Trick: Bestimmte Haushaltsansätze, die es angeblich auch bei anderen Ressorts dafür gibt, werden kurzerhand mit eingerechnet.

Die Koalition wolle im Haushalt vor allem den sozialen Zusammenhalt in Deutschland stärken, sagt der Sozialdemokrat. Der Alltag der Bürger solle verbessert werden. Er verweist auf eine 2021 geplante erneute Anhebung des Kindergeldes, den Abbau des Soli für 90 Prozent der Zahler und mehr Geld für eine Förderung von bezahlbarem Wohnraum. Außerdem investiere die Koalition so viel wie noch nie, etwa in den Ausbau der digitalen Infrastruktur und Zukunftstechnologien wie die künstliche Intelligenz.

Festhalten an der Grundrente

Im Jonglieren mit Zahlen sind sie groß in diesen Tagen im Finanzministerium. Auf bohrende Nachfragen räumt Scholz dann aber doch ein, dass Müller „nicht genug“ bekomme. Auch in der SPD werden sie das nicht gern hören. Schließlich wollen sich die Genossen nicht nur sozial, sondern auch als Friedenspartei profilieren.

Und wenn schon – ebenfalls wegen internationaler Verpflichtungen – der Wehretat steigen muss, dann der Entwicklungsetat erst recht. Da ist es auch kein Trost, dass Scholz auf den Verteidigungshaushalt deutlich weniger draufgepackt hat als von Ressortchefin Ursula von der Leyen (CDU) gefordert.

Kann so einer Kanzlerkandidat der SPD werden? Schon im Januar hatte sich Scholz dafür ins Spiel gebracht. Und auch jetzt scheint er sehr auf seine Partei zu achten, was ihm seitens der CDU freilich den Vorwurf der Begünstigung eintrug.

So mahnt er die Kabinettskollegen zwar alle zur „Haushaltsdisziplin“. Für seinen Parteifreund, Arbeitsminister Hubertus Heil, lässt Scholz den Sparappell aber nicht gelten. Heil wird im Mai den Entwurf für eine Grundrente vorlegen – ein Herzensanliegen der SPD. Die Kosten werden mit etwa fünf Milliarden Euro pro Jahr veranschlagt. Für Scholz offenbar kein Problem. Über eine Finanzierung werde man reden, sagt er. Und fügt hinzu: „Eine machbare Grundrente kann niemand verweigern“. (mit dpa)

