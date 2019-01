Finnen testen das Leben ohne Lohntüte

Hartz IV ist Symbol für den sozialen Abstieg und gehört abgeschafft, sagen die einen. Ein Bürgergeld vom Staat fördert die Faulen, erwidern die anderen. In Deutschland werden Alternativen zu Hartz IV intensiv diskutiert. In Finnland endet ein Projekt, aus dem die Politik lernen könnte.

Aus der Armut sich herauszuarbeiten, kann in Deutschland ziemlich schwierig sein. Wer beispielsweise als selbstständige Reinigungskraft tätig ist und gleichzeitig Hartz IV bezieht, muss zum Jahresende mit einem unerfreulichen Schreiben des Jobcenters rechnen. Darin kalkuliert die Arbeitsagentur die Einnahmen aus Lohnarbeit und verrechnet sie mit dem ausgezahlten Arbeitslosengeld. In vielen Fällen lautet das Ergebnis: Zahlen Sie mehrere tausend Euro zurück.

Mit rund 800 Euro Hartz-IV-Leistung inklusive Miete auszukommen, ist nicht leicht. Auch wenn man 600 Euro monatlich durch eigene Arbeit hinzuverdient, lassen sich kaum Ersparnisse bilden. Die arbeitenden Hartz-IV-Empfänger sehen sich deshalb oft mit Rückzahlungsforderungen konfrontiert, die sie nicht leisten können. Nahe liegt dann die Reaktion: Da arbeite ich doch lieber gar nicht.

Ob sich diese Sackgasse öffnen lässt, wollte vor zwei Jahren die finnische Regierung wissen. Sie startete ein großes Sozialexperiment, das in diesen Tagen zu Ende geht. Von Januar 2017 bis Dezember 2018 erhielten 2000 Arbeitslose einen garantierten staatlichen Zuschuss von 560 Euro pro Monat, wenn sie eigenes Einkommen erwirtschafteten. Die Sozialleistung wurde nicht mit dem selbstverdienten Geld verrechnet. Bei ihrem Experiment mit dem „Grundeinkommen“ wollten die Finnen herausfinden, ob mehr Menschen eine eigene Arbeit aufnehmen, wenn ihnen nicht sofort der größte Teil wieder abgezogen wird.

Noch hat die finnische Sozialversicherung Kela keine Resultate präsentiert. „Anfang Februar 2019 werden wir die ersten Ergebnisse veröffentlichen“, sagte Forschungsleiterin Minna Ylikännö. Teilnehmer des Experiments können allerdings schon jetzt berichten, welche Auswirkungen die bedingungslose Zusatzzahlung des Staates für sie hatte. Zum Beispiel Juha Järvinen (kleines Bild). Er sagte: „2019 kann ich ökonomisch auf eigenen Beinen stehen.“ Mit der Familie wohnt er drei Zugstunden nordwestlich von Helsinki auf dem Land, wo er in seiner Werkstatt Trommeln aus Holz für traditionelle Musik baut. Die zusätzlichen 560 Euro ohne Verrechnung wirkten für ihn als Anreiz, mehr zu arbeiten. Järvinen konnte investieren, bessere Maschinen kaufen. Nun hat er „mehr Aufträge, als ich schaffe“, und hofft, sein Einkommen 2019 zu verdoppeln. Auf Arbeitslosengeld angewiesen ist er dann nicht mehr.

Auch für Journalist Tuomas Muraja machte das Grundeinkommen einen Unterschied. „Ich konnte so viele Artikel schreiben, wie ich wollte – ohne Angst, etwas zurückzahlen zu müssen.“ Grundsätzlich freilich hat sich seine Lage im Vergleich zur Zeit vor dem Experiment nicht gebessert. Eine feste Anstellung hat er noch immer nicht gefunden.

Wie es in Finnland nun weitergeht, ist offen. „Eine politische Diskussion über die Fortsetzung der Grundeinkommen-Forschung gibt es augenblicklich nicht“, sagte Ylikännö. „Vielleicht ändert sich das nach den Parlamentswahlen im April. Ob Teile des Grundeinkommens ins finnische System der Sozialversicherung eingebaut werden, ist derzeit nicht abzusehen.“

Währenddessen gewinnt in Deutschland die Debatte an Fahrt, ob die Hartz-Gesetze durch etwas anderes ersetzt oder zumindest entschärft werden. SPD-Chefin Andrea Nahles sagte unlängst: „Wir werden Hartz IV hinter uns lassen.“ Was das bedeutet – Wegfall von Sanktionen, höhere Grundsicherung –, will die SPD bis Februar 2019 zu klären versuchen.

Konkretere Vorschläge macht mittlerweile Grünen-Chef Robert Habeck. Er sprach sich dafür aus, den eigenen Zuverdienst „attraktiver“ zu gestalten, „damit die Menschen von ihrer Arbeit wirklich profitieren. In einem ersten Schritt wollen wir erreichen, dass alle Empfänger mindestens 30 Prozent des selbst verdienten Einkommens behalten können.“

Das wird vielleicht Teil eines zukünftigen Regierungsprogramms. Aber warum sollen die Hartz-Empfänger nur ein Drittel ihres selbstverdienten Geldes behalten dürfen und nicht den größten Teil? Sozialexperten, auch bei den Grünen, warnen, dass das für den Bundeshaushalt sehr teuer werden und viele Milliarden Euro kosten könnte.

