Flucht vor Anschlägen und Gewalt

Kurz vor der Präsidentenwahl in Nigeria haben Sicherheitskräfte in Dörfern im zentralen Bundesstaat Kaduna gestern 66 Leichen gefunden. Die Menschen seien von „Kriminellen“ getötet worden, sagte der Regierungssprecher des Bundesstaats, Samuel Aruwan. Unter den Opfern waren demnach auch 22 Kinder. Details zum Hergang oder den Tätern nannte er nicht.

Derweil wird die von der Terrorgruppe Boko Haram ausgelöste humanitäre Krise in Nigeria und angrenzenden Ländern immer schlimmer – zur Bewältigung braucht das UN-Flüchtlingshilfswerk in diesem Jahr 118 Millionen Euro. Angriffe der islamistischen Miliz würden täglich Tausende Menschen zwingen, um ihr Leben zu rennen, sagte Sprecher Babar Baloch in Genf. Im Vorjahr bekam das UNHCR nach eigenen Angaben nur weniger als die Hälfte der benötigten Gelder.

Rund 2,5 Millionen Menschen sind demnach bisher vor der Gewalt innerhalb Nigerias oder in angrenzende Länder wie Tschad und Kamerun geflohen. Boko Haram terrorisiert seit 2009 den verarmten Nordosten Nigerias und angrenzende Gebiete. Bei Anschlägen und Angriffen der sunnitischen Fundamentalisten sind nach Schätzungen mindestens 20 000 Menschen getötet worden. Allerdings verübte Boko Haram dem Africa Center for Strategic Studies zufolge 2018 weniger Angriffe als im Vorjahr, 444 im Vergleich zu 595. dpa

