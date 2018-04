Flucht vor Konflikten und Milizen

Anzeige

Es ist eine humanitäre Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes. Im Kongo brauchen mehr als 13 Millionen Menschen Hilfe – so viele wie im kriegszerstörten Syrien. Allein mehr als zwei Millionen Kinder unter fünf Jahren seien deutlich unterernährt, berichtete das Nothilfebüro Ocha der Vereinten Nationen.

Doch nicht nur ein Konflikt, sondern gleich mehrere sind dafür verantwortlich. Jüngst sind weitere Krisen hinzugekommen, in Landesteilen, die lange stabil waren. Vor knapp zwei Jahren brachen in der zentralen Region Kasai Kämpfe zwischen der Miliz Kamuina Nsapu und der Regierung aus, nachdem der Anführer der Gruppe von der Polizei getötet wurde. 1,4 Millionen Menschen wurden in die Flucht getrieben.

Krise in Kinshasa

Und vor wenigen Monaten sind in der östlichen Provinz Ituri alte Spannungen zwischen zwei Volksgruppen neu entflammt. Fast 400 000 Menschen flohen innerhalb weniger Wochen.