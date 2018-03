Flüchtlings-Stopp: Eine Stadt fühlt sich überfordert

Anzeige

65 Kinder, 18 Nationen

Vor zweieinhalb Jahren hat die alte und neue Bundeskanzlerin Angela Merkel über die Flüchtlingskrise gesagt: „Wir schaffen das.“ Pirmasens sagt nun: „Wir schaffen das nicht.“ Und in diesen so aufgeladenen Zeiten steht man damit schnell in einer falschen Ecke. Oder wird hineingedrängt. Bei der Essener Tafel wissen sie das. Darum ist es wichtig, die ganze Geschichte zu erzählen. Sie beginnt mitten in Pirmasens.

Dort steht, gleich hinter dem Schusterbrunnen, der an die großen Zeiten der Stadt erinnert, die Lutherkirche. An sie schmiegt sich die Lutherkita, eine hübsche, frisch renovierte Einrichtung, mit Kletterturm, Hängebrücke und Liegeschaukel auf dem neuen Spielplatz. Doch wenn Daniela Kroiß die Eltern daran erinnern will, dass die Tür zum Außengelände nicht offenbleiben darf, „muss ich einen Zettel in fünf bis acht Sprachen hinhängen“.

65 Kinder, 80 Prozent Migranten aus 18 Nationen mit ebenso vielen Sprachen: Das ist Kroiß’ Alltag, der das Pirmasenser Problem verdeutlicht und dazu führt, dass die 30-jährige Kita-Leiterin inzwischen fast täglich Interviews gibt. Die Landesschau war da, die Deutsche Presseagentur, die taz, selbst das russische Fernsehen wollte kommen.

In der Kita kommuniziert Kroiß dagegen oft mit Bilderkarten statt mit Worten: „50 Prozent der Kinder sprechen nicht gut Deutsch. Bis zu 100 Prozent haben Sprachschwierigkeiten.“ Bei den Eltern ist es nicht besser. „Etwa die Hälfte spricht Deutsch.“ Darum dauern Gespräche doppelt so lange, weil immer jemand übersetzen muss. Oder sie entfallen einfach. „Manchmal haben wir weinende Kinder in der Gruppe sitzen und wissen nicht warum.“ Man ahnt, dass Erzieher hier an ihre Grenzen kommen. Zumal 100 Kinder auf der Warteliste stehen. Deutsche sind kaum darunter.

„Wir sind überlastet“

Diese Botschaft ist auch 300 Meter weiter, am anderen Ende der Fußgängerzone, angekommen, wo am Exerzierplatz das Rathaus steht. Im Besprechungszimmer im ersten Stock sitzt Bürgermeister Markus Zwick und macht das, was er in den vergangenen Wochen fast die ganze Zeit gemacht hat: über die Zuzugssperre reden, sie erklären.

„Wir sind sehr gut klargekommen“, sagt Zwick über die Hochphase der Flüchtlingswelle. Doch seit Mitte 2016 registrieren die Verantwortlichen, „dass da was aus dem Ruder läuft“. Während deutschlandweit die Zahl der Neuankömmlinge sank und die Behörden dazu kamen, die hohe Zahl der Asylanträge endlich abzuarbeiten, zogen nach Pirmasens immer mehr Migranten. Denn wenn ihr Asylantrag anerkannt ist, müssen sie in Rheinland-Pfalz im Gegensatz zu anderen Bundesländern nicht mehr in der Kommune leben, der sie zugewiesen worden sind. Sondern dürfen ihren Wohnort frei wählen. Und ganz viele wollten wegen der günstigen Mieten nach Pirmasens.

Dem Königsteiner Schlüssel, der offiziellen Verteilungsquote, nach muss die Stadt mit ihren 42 000 Einwohnern knapp ein Prozent der Flüchtlinge in Rheinland-Pfalz aufnehmen, also etwa 470. Stattdessen lebten Ende des vergangenen Jahres 1054 dort. Das sind 2,2 Prozent, also mehr als das Doppelte. Darum sagt Zwick: „Wir sind überlastet.“ Das sehen auch die meisten anderen Kommunalpolitiker so. Eine entsprechende Resolution des Stadtrats haben unter anderem CDU, SPD, FDP und Freie Wähler verabschiedet.

Auf Sprachkurs ein Jahr warten

Betroffen sind vor allem die Kitas und Schulen in der Innenstadt, wo die Häuser groß und alt sind und die Wohnungen billig. Aber auch bei den Sprachkursen gibt es einen Engpass: 376 Migranten hoffen auf einen Platz. „Die Wartezeit beträgt regelmäßig mehrere Monate, oft über ein Jahr“, sagt Zwick. So könne die Eingliederung aber nicht gelingen. „Der Zuzugsstopp ist auch gut für die Flüchtlinge. Denn eine hohe Konzentration ist abträglich für die Integration.“ Das erkennt nach vielen Diskussionen das Land nun an. „Klar ist auch, dass Pirmasens andere gesellschaftspolitische Herausforderungen zu stemmen hat“, sagt Integrationsministerin Anne Spiegel.

Fast 20 000 Arbeitsplätze verloren

Das ist eine freundliche Formulierung dafür, dass die Stadt vom Strukturwandel gebeutelt ist. In den 1960er Jahren war Pirmasens die Hochburg der deutschen Schuhindustrie. Heute ist es eine Hochburg sozialer Probleme. Früher arbeiteten mehr als 20 000 Menschen in mehreren hundert Schuhbetrieben. Heute gibt es noch 15 Betriebe, mit 770 Beschäftigten. Jeder fünfte Pirmasenser lebt von Hartz IV. Die Arbeitslosenquote ist mit 12,5 Prozent die höchste in Rheinland-Pfalz; die Pro-Kopf-Verschuldung die zweithöchste in Deutschland; die Lebenserwartung die niedrigste.

Sehen kann man das nicht. Wer zum ersten Mal nach Pirmasens kommt und diese Zahlen im Kopf hat, ist sogar positiv überrascht. Die Stadt ist nicht schön. Aber wie viele in Deutschland sind das schon? Und wie könnte sie es auch sein? Drei Viertel sind im Zweiten Weltkrieg zerstört und in der kargen Nachkriegszeit wieder aufgebaut worden. Schlichte Bauten aus den 50er und 60er Jahren dominieren das Stadtbild. Neben den gewaltigen ehemaligen Schuhfabriken, die wie Festungen in der Stadt stehen. Manche schick saniert wie Rheinberger. Andere verfallen wie Kopp.

Auch die Fußgängerzone gleicht vielen anderen. Müller, Woolworth, O2, H&M, Eiscafé, Dönerladen. Der typische deutsche Mittelstadtsmix. Vielleicht gibt es ein paar leerstehende Läden mehr, deren Schaufenster mit Packpapier verklebt sind. Aber die gibt es in Ludwigshafen auch.

Bitterkeit schwingt mit

Allerdings klingt Pirmasens anders. Wer hier wahllos mit ein paar Leuten spricht, hört eine gewisse Bitterkeit heraus. Ein Satz fällt besonders oft: „Ich hab’ ja nichts gegen Ausländer.“ Meistens folgt dann ein Aber. Und wenig später: „Es reicht.“ So verlaufen vier von fünf Gesprächen.

Vielleicht ist es das, was der junge Mann auf der Husterhöhe, ein paar Autominuten entfernt, in unverbindliche Worte zu kleiden versucht, als er sagt: „Ich fühle mich hier manchmal nicht so wohl wie in Leipzig.“ Dort hat Ashraf früher gewohnt, seit eineinhalb Jahren lebt er in Pirmasens, in einem dieser modernen Studentenwohnheime. Ein Waschbecken, ein Schrank, ein Bett, ein Schreibtisch, WLAN. Und in der Ecke ein Samowar.

Ashraf ist 23, an der Fachhochschule für angewandte Pharmazie eingeschrieben und sieht mit den grünen Augen und den schwarzen zurückgekämmten Haaren aus wie ein Star aus einem Bollywood-Film. Vor vier Jahren ist er vor dem Krieg in Syrien geflohen. Seinen Nachnamen will er lieber nicht nennen, die Familie lebt noch in Damaskus: „Bei uns kann ein Wort zum Tod führen.“

Seine Meinung zur Zuzugssperre sagt er dagegen deutlich: „Ich finde das schlecht.“ Er weiß, dass die meisten Flüchtlinge wegen der leerstehenden Wohnungen, der günstigen Mieten und der städtischen Infrastruktur nach Pirmasens kommen. Für 350 Euro kriegt man in der Innenstadt eine 90-Quadratemeter-Wohnung, erzählen Einheimische. Der durchschnittliche Mietpreis liegt bei 4,50 Euro pro Quadratmeter. In Mannheim sind es 8,33 Euro. Aber Ashraf weiß auch: „Ein Mensch zieht nicht ohne Grund um.“

„Verantwortung der Stadt“

Der junge Mann weiß, wovon er spricht. Er hat schon mehr und Schlimmeres erlebt, als die meisten Pirmasenser es je werden. Mit 19 ist er über das Mittelmeer geflohen. Und dabei fast draufgegangen. Der Motor ihres für vier, fünf Personen ausgelegten und mit knapp 20 hoffnungslos überfüllten Bootes ist ausgefallen. „Wir wären fast ertrunken. Nur die Wellen haben uns an den Strand gespült.“

Pirmasens muss mehr Sprachkurse anbieten, mehr Kitaplätze schaffen, mehr Erzieher einstellen, die Probleme lösen, anstatt sie auszusperren, findet er: „Das ist die Verantwortung der Stadt.“

Aber kann es sein, dass selbst in einem so reichen Land wie Deutschland eine Stadt, wie es dort heißt, keine Ressourcen mehr hat und überfordert ist? Ja, sagt Nadia Krautwurst-Aouadi, die Frau mit der herrlichen Sprachfärbung. Sie sitzt auf einem Sofa in der Lern- und Spielstube am Wasserturm, einer Art Hort, nicht weit von Ashraf entfernt, auf der anderen Seite der B 10.

Der Liebe wegen ist sie vor 22 Jahren aus Marokko nach Pirmasens gekommen. Dann saß sie am Wohnzimmertisch der Tante ihres Mannes, hatte Hunger – und konnte es nicht sagen. Das hat sie nie vergessen. Darum hilft sie Flüchtlingen.

Flüchtlingshelfer für Zuzugssperre

Auf dem Handy hat sie unzählige Nachrichten, hier einen Brief zum Übersetzen, da einen Behördenbescheid zum Überprüfen, dann ein Bild, das ihr eine Familie aus Dankbarkeit geschickt hat. Es gibt also kaum jemanden, der ein besserer Anwalt der Migranten wäre. Trotzdem sagt sie über die Zuzugssperre: „Ich bin dafür und dagegen.“ Das Dagegen kann man sich denken, das Dafür muss sie erklären.

„Das war zu viel Zuzug für die Leute“, sagt Krautwurst-Aouadi. „In den letzten paar Monaten war es ein richtiger Ansturm.“ Die Folgen spüre man überall, in Schulen, Kitas, Behörden: „Die kommen nimmi nach.“ Darum sei die Atempause wichtig: „Man muss erst mal den Leuten, die hier sind, richtig helfen.“ Und das erklärt sie so pragmatisch, wie es vielleicht nur eine multikulturelle Pfälzerin kann: „Ich habe eine große Wohnung, zehn Gäste kann ich da beherbergen und Matratzen ins Wohnzimmer legen. Aber wenn 100 Leute kommen, kann ich ihnen nicht mal ein Abendessen kochen.“

Praktisch das Gleiche sagen bei weiteren Gesprächen sechs von sechs Menschen, die in Pirmasens mit Flüchtlingen arbeiten.

Und so muss man am Ende dieses Stadtrundgangs wohl festhalten, dass es sich mit der Zuzugsperre ähnlich verhält wie mit den Sätzen von Krautwurst-Aouadi. Man kann sie falsch verstehen. Aber nur, wenn man die Augen schließt und die Zwischentöne ignoriert.

