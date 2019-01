Zu oft am Boden: der Regierungs-Airbus „Konrad Adenauer“. © dpa-avis

Peinlich: Im November 2018 landete Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit zwölfstündiger Verspätung beim G-20-Gipfel in Buenos Aires. Der Airbus „Konrad Adenauer“ hatte einen Defekt, Merkel musste einen Linienflug buchen. Auch Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hatte Ärger mit der Flugbereitschaft der Bundeswehr. Die Bombardier Global 5000 konnte in Malawi wegen eines defekten Ventils nicht starten. Müller musste seinen Besuch in Namibia absagen. Im Oktober 2018 knabberten in Indonesien Nagetiere Kabel im geparkten Airbus von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) an. Auch er brauchte einen Linienflug. was

