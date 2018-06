Förderung soll gezielter ankommen

Anzeige

23 Millionen Euro mehr

Bislang zahlte das Innenministerium 170 Millionen Euro im Jahr für den Spitzensport. Für dieses Jahr erhält der DOSB rund 23 Millionen Euro mehr. Dies wurde am vergangenen Mittwochabend auf der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses entschieden. Damit steigt die Spitzensportförderung des Bundesinnenministeriums auf mehr als 193 Millionen Euro. Der DOSB forderte zusätzlich rund 100 bis 120 Millionen Euro jährlich.

„Mit dem Aufwuchs im Sporthaushalt untermauern wir unser zentrales Ziel, die Reform des Spitzensports zum Erfolg führen zu wollen“, sagte Eberhard Gienger, sportpolitischer Sprecher der CDU. Klaus-Dieter Gröhler, der zuständige Berichterstatter im Haushaltsausschuss der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, erklärte: „Jetzt gilt es, die Bedingungen für unsere Athleten, Trainer und Betreuer weiter zu verbessern, damit wir international auch künftig Erfolge feiern können.“

Zuvor hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer seine Unterstützung bei der Umsetzung der Spitzensportreform zugesichert. Während sein Vorgänger im BMI, Thomas de Maizière, mit der Reform auch ein Mehr an Medaillen verknüpfte, hielt sich Seehofer in dieser Frage zurück.

Nicht jeder profitiert

Durch die Spitzensportreform wird es auch Verlierer geben. „Es gibt Verbände, bei denen die Unterstützung nicht mehr so aussehen wie früher“, kündigte Ralf Göbel an, der zur ständigen Vertretung der Abteilungsleitung Sport im Innenministerium gehört. Die Bewertung der einzelnen Attribute durch die PotAS-Komission soll den Spitzenverbänden aber auch helfen, „gezielt an ihren Schwächen arbeiten zu können und sich weiterentwickeln zu können“, wie Dirk Schimmelpfennig, DOSB-Vorstand Leistungssport im März erklärte. dpa/MaMü

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.06.2018