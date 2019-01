Fragwürdige Beziehung zu Russland

Donald Trump trat mit dem Versprechen an, Amerika wieder großartig zu machen. Zwei Jahre später steht er öffentlich in Verdacht, eine „Russland zuerst“-Politik zu betreiben. Sogar die US-Bundespolizei FBI ermittelte gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten, in den Diensten einer anderen Macht zu stehen. So etwas hat es in der US-Geschichte noch nie gegeben. In jedem Fall stehen nun Trump selber, seine Familien-Angehörigen, seine Unternehmungen und seine engsten Weggefährten im Visier der Ermittler in der Russland-Affäre. Sein früherer Wahlkampfmanager Paul Manafort und sein Hausanwalt Michael Cohen sind bereits rechtskräftig verurteilt.

