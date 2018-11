Frankfurt wappnet sich

Die Stadt Frankfurt trifft Vorbereitungen für das drohende Diesel-Fahrverbot. Zwar müssten zunächst zwei Entscheidungen des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs in Kassel (VGH) abgewartet werden, sagte ein Sprecher des Verkehrsdezernats gestern. Dennoch werde überlegt, wie etwa die im Fall eines Fahrverbots zu erwartende Flut von Anträgen auf Ausnahmegenehmigungen bewältigt werden könne.

Weitere Maßnahmen hingen davon ab, wie das Land Hessen reagiere, das im Fall eines Fahrverbots einen neuen Luftreinhalteplan vorlegen müsse. In Frankfurt könnte es ab Februar 2019 ein Diesel-Fahrverbot geben, das Urteil des Verwaltungsgerichts Wiesbaden ist aber noch nicht rechtskräftig.

In der ersten Dezember-Hälfte will der Verwaltungsgerichtshof ferner über ein Eilverfahren der Deutschen Umwelthilfe entscheiden. Diese will nach eigenen Angaben durchsetzen, dass das Urteil des Verwaltungsgerichts auf Fahrverbote für ältere Autos 2019 unabhängig von einem Berufungsverfahren sofort umgesetzt wird. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.11.2018