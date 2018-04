Frauen fordern Aufklärung

Anzeige

1976 putschte das argentinische Militär, das Land kehrte erst 1983 wieder zur Demokratie zurück. Bereits während der Militärdiktatur forderten die Frauen der argentinischen Menschenrechtsorganisation „Mütter der Plaza de Mayo“Aufklärung über das Schicksal ihrer verschwundenen Kinder. Schätzungen zufolge sind zwischen diesen Jahren 1976 und 1983 bis zu 30 000 Menschen spurlos verschollen: Studenten, Gewerkschaftler, Oppositionelle.

Augenblicklich beklagen Opferorganisationen deutliche Rückschritte in der Menschenrechtspolitik. So wird beispielsweise in vielen staatlichen Institutionen der Etat für Erinnerungsarbeit gekürzt. Hinzu kommt: Die Verbrechen teilweise zu rechtfertigen, ist wieder hoffähig geworden. ah