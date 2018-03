Friedrich Wilhelm Raiffeisen – Urvater der Genossen

Anzeige

Am 30. März ist der 200. Geburtstag Raiffeisens. Sein Erbe ist in Zeiten von Globalisierung und Digitalisierung allgegenwärtig. Mehr als 20 Millionen Menschen sind hierzulande Mitglied in einer Genossenschaft. Tendenz steigend.

Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa denken zwei Drittel der Menschen, dass Genossenschaften für mehr Gerechtigkeit sorgen. Drei Viertel halten die Wirtschaftsform für zeitgemäß. 90 Prozent geben an, dass sie bereit wären, einer Genossenschaft beizutreten, die sich für ihre Belange einsetzt. Zum Beispiel, um sich gemeinsam Wohnraum, Kredite oder Energie zu beschaffen. Das folgt ganz Raiffeisens Leitidee: „Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele.“

Der Geschichte der Genossenschaft begann im Westerwald. Der Kommunalpolitiker Raiffeisen gründete Mitte des 19. Jahrhunderts den „Hülfsverein für die unbemittelten Landwirthe“. Bauern sollten in ihrer Not nicht von dubiosen Geldverleihern abgezockt werden, die Wucherzinsen verlangten. Wohlhabende Familien zahlten Geld in den Hilfsverein ein. Noch waren nur die Geldgeber Mitglied – nicht die Mittelempfänger. Erst später im Darlehnskassenverein von Anhausen und Heddesdorf (Teil des heutigen Neuwied) mussten die Kreditnehmer Mitglied des Vereins werden. Die Grundsteine der heutigen Genossenschaften waren gelegt.

Nach den Darlehenskassenvereinen für notleidende Menschen folgte die erste Warengenossenschaft. Die Idee dazu kam Raiffeisen, so ist es überliefert, beim Kaffeetrinken. Denn Bohnen waren seinerzeit sehr teuer. „Raiffeisen hat überlegt, dass Kaffee günstiger wird, wenn sich mehrere Personen zusammenschließen, um gemeinsam Kaffee zu erwerben“, sagt Historiker Koch.

Charakteristisches Giebelkreuz

Dieses Prinzip verfolgen einige Supermarktketten bis heute. Hinter großen Namen verbirgt sich – überraschenderweise – eine genossenschaftliche Organisation. Wie Edeka: Die Abkürzung bedeutet „Einkaufszentrale der Kolonialwarenhändler“. 1907 schlossen sich 23 Einkaufsgenossenschaften von selbstständigen Lebensmittelhändlern zum „Verband deutscher kaufmännischer Genossenschaften“ zusammen. Seit dem Jahr 1911 treten sie unter der Marke Edeka auf.

Im Finanzsektor stehen die Raiffeisenbanken offensichtlich für das Wirken des Sozialreformers. Sie tragen seinen Namen, zudem das Giebelkreuz. „Raiffeisen hat im 19. Jahrhundert eine Form des Wirtschaftens mitbegründet, die Menschen darin unterstützt, Verantwortung für die Region und ihre Gemeinschaft zu übernehmen“, erklärt ein Sprecher der VR Bank Rhein-Neckar.

Für Historiker Koch ist die philosophische Seite Raiffeisens am wertvollsten. „Ich kann ja viele Unternehmen gründen, aber wenn ich keine Wirtschaftsethik habe, ist das doch 08 15.“

