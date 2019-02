Fünf Jahre Haft drohen

In Deutschland ist die aktive Sterbehilfe strafbar. Wer jemanden auf dessen Wunsch tötet, wird wegen Tötung auf Verlangen mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft. Einige Patienten, die kurz vor dem Tod stehen, reisen darum zum Sterben in Nachbarländer mit einer liberaleren Gesetzgebung.

Die Zahl schwer kranker Menschen, die deswegen in die Schweiz kommen, hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Fast alle Betroffenen wandten sich an die in der Bundesrepublik umstrittene Organisation Dignitas. Auch in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg ist die aktive Sterbehilfe unter strengen Voraussetzungen zugelassen. Die Gesetze dort verhindern einen umfangreichen „Sterbetourismus“ aus Deutschland. dpa

