Fünf Jahre nach Abtreibung dominiert Erleichterung

Fünf Jahre nach einem Schwangerschaftsabbruch bewertet der überwiegende Teil der Frauen den Eingriff als richtige Entscheidung. Das berichten Forscherinnen um Corinne Rocca von der Universität von Kalifornien im Fachblatt „Social Science & Medicine“.

Die Analyse umfasste zunächst 667 Frauen aus den USA, die zu Beginn der Studie eine Abtreibung hatten vornehmen lassen. Die Frauen wurden eine Woche nach dem Eingriff sowie elf weitere Male alle sechs Monate befragt. 37,5 Prozent nahmen bis zum Studienende nach fünf Jahren daran teil. Die Frauen berichteten, dass im Lauf der Zeit sowohl die negativen als auch die positiven Gefühle zum Schwangerschaftsabbruch schwanden.

Stigmatisierung befürchtet

Nach fünf Jahren sagten 84 Prozent der verbliebenen Teilnehmerinnen, dass sie entweder positive Emotionen oder gar keine mehr dazu hatten.

95 Prozent bezeichneten die Abtreibung als richtige Entscheidung.

Für Anette Kersting vom Universitätsklinikum Leipzig, ist besonders die Datenlage der Studie bemerkenswert: „Untersuchungen wie diese mit 30 Einrichtungen, einer derart hohen Fallzahl und einem Zeitraum von fünf Jahren können selten durchgeführt werden.“ Allerdings müsse auch im Blick behalten werden, dass von den angefragten Frauen nur 37,5 Prozent bis zum Ende der Studie teilgenommen hätten, so dass die Frage nach der Repräsentativität gestellt werden müsse. Insgesamt blieben die Ergebnisse dennoch in ihrer Tendenz wichtig.

Diese zeigen auch, dass jeweils 27 Prozent der 667 befragten Frauen die Entscheidung für eine Abtreibung entweder schwer- oder sogar sehr schwergefallen ist, 31 Prozent fürchteten eine Stigmatisierung in ihrem Umfeld, sollte der Schwangerschaftsabbruch bekannt werden.

Persönliches Umfeld wichtig

Eben jene Gruppen fühlten sich in der Zeit nach dem Eingriff auch öfter traurig, schuldig oder wütend. Doch bereits im ersten Jahr danach gingen diese Emotionen bei den meisten deutlich zurück, und das Gefühl der Erleichterung überwog. „Nicht der Schwangerschaftsabbruch an sich führt zu Belastungen, die die Frauen nicht bewältigen können“, sagte Kersting. Entscheidend seien persönliche Faktoren und das soziale Umfeld. So seien Menschen, die unter Traumata litten oder kein verlässliches soziales Netz hätten, oft weniger gut gerüstet, um eine derartig schwere Entscheidung zu treffen. „Die Hälfte der Befragten gab an, dass es schwierig gewesen sei, sich für den Abbruch zu entscheiden – was ebenso normal wie nachvollziehbar ist“, sagte Kersting . dpa

