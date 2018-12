„Fünf von den 30 Leuten meines Jahrgangs sind übrig“

Ich habe drei Jahre als Pfleger gearbeitet, aber inzwischen kapituliert: Die Belastung war einfach zu groß. Ich habe gemerkt, dass ich das auf keinen Fall bis zur Rente schaffen werde. Zu Beginn meiner Zeit waren wir drei Pfleger für 44 Patienten, am Ende waren wir noch zu zweit. So kannst du aber nicht vernünftig arbeiten. Allein für eine Waschung braucht man eigentlich eine halbe Stunde. Wenn du dir die nimmst, siehst du aber nur die halbe Station. Man hat einfach keine Zeit. Nicht einmal für ein Gespräch – obwohl da zum Teil Patienten liegen, die gerade eine Krebsdiagnose erhalten haben. Also versucht jeder nur, sich durchzuhuddeln, seine Schicht rumzukriegen, ohne dass etwas Größeres passiert. So sieht’s aus.

Dazu kommt die körperliche Belastung. Man muss bettlägerige Patienten jede Stunde anders lagern. Dafür sollte man zu zweit sein. Weil das aber gar nicht geht, macht man es halt allein. Da ist es nur eine Frage der Zeit, bis du Rückenprobleme bekommst. Bei mir hat es vier Monate bis zum Hexenschuss gedauert. Und für diese ganze Belastung sind mir rund 3000 Euro brutto als Tariflohn zu wenig. Darum habe ich gekündigt, wie so viele andere: Von den 30 Leuten, die mit mir Examen gemacht haben, arbeiten vielleicht noch fünf als Pfleger. Obwohl der Job an sich schön ist. Die aktuellen politischen Initiativen finde ich richtig. Aber woher die neuen Pfleger kommen sollen, konnte mir noch keiner beantworten.

Ex-Krankenpfleger, 25 Jahre

