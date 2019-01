Für eine neue Form des Lernens

Er ist so einflussreich wie umstritten: der österreichische Philosoph Rudolf Steiner (1861-1925), einer der kulturgeschichtlich bedeutendsten Reformer Deutschlands. Der Begründer der Anthroposophie – des „Wissens um den Geistesmenschen“ in seiner Einheit aus Körper und Seele – und der Waldorfpädagogik gründete 1919 die weltweit erste Waldorfschule in Stuttgart, wo er im Jahr 1904 auch seinen ersten Vortrag gehalten hatte.

Steiner war nicht nur selbst künstlerisch tätig, sondern beeinflusste mit seinem Versuch, auch in der Architektur rechte Winkel zu vermeiden, nachweislich auch Künstler wie Wassily Kandinsky oder Joseph Beuys. Steiner entwarf auch die Gebäude des Goetheanums in Dornach bei Basel in der Schweiz, in denen die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft und die Freie Hochschule für Geisteswissenschaft ihren Sitz haben.

Als Ideengeber für eine Reformpädagogik insbesondere der Nachkriegszeit vor 100 Jahren inspirierte Steiner beispielsweise auch die beiden Lebensgemeinschafts-Dörfer Sassen und Richthof im osthessischen Schlitz. Dort sollen neue soziale Formen des Gemeinschaftslebens nach den Vorstellungen Steiners entwickelt werden. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.01.2019